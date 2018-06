SRDAČAN SUSRET NA ANFIELDU: Neymar i Rakitić se izgrlili, Modrić i Kovačić pokazali kakva sloga vlada u Realu

Vatreni u 16 sati igraju protiv peterostrukih prvaka svijeta.

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu ujutro otputovala iz pulske zračne luke u Liverpool gdje će na legendarnom Anfieldu u nedjelju (16 sati) igrati pripremnu utakmicu protiv peterostrukog svjetskog prvaka Brazila.

Najbolji test

“Tražio sam jakog protivnika i dobili smo ga. Bolji test od ovoga ne može biti i vjerujem da će nam on dobro doći prije susreta sa Argentinom na SP-u. Mali je rizik što nam je to prva pripremna utakmica i to protiv jednog od favorita Prvenstva, ali mi nemamo što kalkulirati. Mi moramo igrati protiv najjačih da vidimo gdje smo, a i zato jer smo i mi jaki”, izjavio je za izbornik Zlatko Dalić.

Hrvatska je u subotu na Anfieldu odradila trening, a na kultnom zdanju došlo je do srdačnnih susreta između hrvatskih i brazilskih igrača koji su dijelili ili još uvijek dijele svlačionicu u klubovima.

Vatreni se, inače, odmah nakon utakmice protiv Brazila vraćaju u Hrvatsku, te će do srijede trenirati na Rujevici.

