SRBI SE NA ROĐENDAN SVOG IZBORNIKA PRISJETILI SUKOBA S PETROVIĆEM: ‘Htio sam ga istući, poslije utakmice mi je prijetio’

Hrvatski navijači zauvijek će pamtiti njegovu tricu za pobjedu

Srpska košarkaša legenda i aktualni izbornik jedne od najjačih reprezentacija svijeta Saša Đorđević slavi 52. rođendan. Srpski Kurir iskoristio je tu priliku kako bi podsjetio svoje čitatelje na njegov sukob s hrvatskom ikonom Draženom Petrovićem.

“Njegovu igračku karijeru obilježile su trice. Od čuvene u dresu Partizana u finalu Kupa prvaka 1992. godine protiv Juventuda, preko devet trica Litvancima 1995. godine, pa do epskog koša Hrvatima 1997. godine na Europskom prvenstvu u Španjolskoj. Ono što ljubitelji košarke manje znaju jeste da je Đorđević imao sukob sa Draženom Petrovićem i njegovim bratom Aleksandrom”, piše Kurir pa podsjeća na njegove izjave kada je opisao detalj s utakmice Cibone i Partizana.

Unio mu se u lice

“Nisu oni mene tukli, ja sam probao njih tuči, ne znam jesam li uspio ili ne. Izgubili smo utakmicu poslije dva produžetka. Dražen je ispao u jednom od tih produžetaka, zbog pet osobnih pogrešaka. Poslije utakmice mi se unio u lice i rekao: ‘A ti, mali, zapamtit ćeš kad ćeš igrati u reprezentaciji! Nikad više!’, okrenuo se i otišao, a ja sam krenuo za njim, psovao ga, vrijeđao, držali me svi” , sjetio se svojevremeno Đorđević tog nemilog događaja.

Ostao bez poziva

Srpski izbornik, podsjeća Kurir, od tog sukoba s Petrovićem nikada nije dobio poziv u reprezentaciju Jugoslavije.

“I od tada, te godine, stvarno nisam bio u reprezentaciji. Je li to zbog toga ili nečeg drugog, ne znam, ali meni se to dogodilo tako da nije bila ugodna situacija, iako smo imali odličan odnos. Je li zbog drskosti nas klinaca, koji smo se usudili napasti moćnu Cibonu u to vrijeme, njega na toj poziciji, njegovog brata, koji je isto bio u reprezentaciji, nemam pojma, ali to je istina”, otkrio je Đorđević.