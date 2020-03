Bivšem igraču Eintrachta ne ide baš najbolje

Ima nade za Luku Jovića, poručuju sa srpskog portala Mozzart Sport nakon što su španjolska Marca i As sasuli paljbu po napadaču koji je prošlog ljeta stigao i Frankfurta. Jović je u 24 nastupa u svim natjecanjima postigao samo dva pogotka, što ne opravdava 60 milijuna eura koliko je Real Madrid platio za njega.

Iako ga španjolski mediji i javnost otpisuju, Mozzart podsjeća na još neke igrače koji nisu briljirali u prvoj sezoni u dresu Madrida. Među njima je i hrvatski reprezentativac Luka Modrić.

“Za savjete ne mora govoriti španjolski. Dovoljno je da na ‘našem’ prozbori koju s imenjakom Modrićem. Da Luka Luki objasni kako je to kad te neće, kad te kritiziraju, kad pričaju da si promašena investicija, kad ti navijači zvižde i traže da igra Ricardo Kaka. Sve to prošao je Modrić po dolasku iz Tottenhama što je razumljivo. Plaćen je 35.000.000 eura pred kraj ljetnog prijelaznog roka 2012. i dugo nije mogao da se ‘sastavi’ s loptom. Jedina je razlika što je kod Josea Mourinha igrao redovno. I kako to obično biva, vratio je kad je bilo najpotrebnije.

Sve do ožujka 2013. Modrić je dao jedan jedini gol – suštinski nebitan, jer je pogodio za 4:0 u nadoknadi protiv Zaragoze – da bi na Old Traffordu, toj nogometnoj pozornici, gdje cijeli svijet gleda netremice, zasjao kad su svi drugi paničarili, odapeo strijelu i vrhunskim golom poveo Real prema eliminaciji Manchester Uniteda. Taj detalj mu je praktički okrenuo karijeru u novoj sredini, pa je u godinama koje su uslijedile bio arhitekt igre Madriđana, vodio ih ka četiri Lige prvaka i postao najbolji nogometaš svijeta za 2018.”, podsjetio je Mozzart Sport.