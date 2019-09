SRAMOTAN POTEZ JUVENTUSA: Talijani objavili kako su se htjeli riješiti Mandžukića u zadnjim satima prijelaznog roka

Ugovor mu vrijedi do 20121. i nigdje mu se ne žuri

Talijanski stručnjak Maurizio Sarri svim se silama nastojao riješiti Marija Mandžukića ovog ljeta. Međutim, to mu nije uspjelo i hrvatski napadač ostat će u Torinu barem do siječnja. Trudio se Juve prodati ga nakon što je Sarri dao do znanja da mu nije u planovima. Manchester United, Bayern, Borussia Dortmund i cijeli niz klubova povezivali su se s bivšim Vatrenim, no, do realizacije transfera nije došlo.

Ispao s popisa

Samo dan nakon završetka prijelaznog roka Mandžukić je primio ogroman udarac. Sarri ga je izostavio s popisa igrača za Ligu prvaka. Tako je očito platio cijenu jer je odlučio da neće donositi odluku o svojoj budućnosti u zadnji tren nego će u miru o svemu razmisliti u idućih par mjeseci i onda u siječnju odlučiti što dalje.

Juventus försökte bli av med Mario Mandzukic och ville ersätta långtidsskadade Giorgio Chiellini. Enligt Tuttosport ska Juve ha erbjudit Al-Duhail den kroatiska anfallaren för att få tillbaka mittbacken Medhi Benatia under de sista timmarna på gårdagens Deadline Day pic.twitter.com/JY5U83MvwI — Juventus Club Svezia (@ClubSvezia) September 3, 2019

A kako javlja Tuttusport, u posljednjim satima prijelaznog roka odvijala se prava drama jer je Juve navodno želio Mandžukića poslati u katarski Al-Duhail. Ponudili su ga tom klubu u zamjenu za braniča Mehdija Benatiju, ali su Katarani odbili ponudu.

Juve je htio marokanskog braniča kako bi popunio rupu nastalu ozljedom koljena Giorgija Chillinija, zbog koje bi lako mogao propustiti cijelu sezonu.

‘Mister No Good’ u travnju je produljio svoj ugovor sa Juventusom do ljeta 2021. godine.