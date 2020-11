U prvim dvobojima 4. kola južnoameričkih kvalifikacija za SP 2022 Venezuela je kod kuće svladala Čile s 2-1, dok je Ekvador u Quitu s čak 6-1 nadigrao Kolumbiju.

Kolumbija je gadno stradala u Ekvadoru, po prvi puta nakon 1977. godine primila je čak šest golova, a zamimljivo je da su u prethodnih 16 međusobnih dvoboja Ekvadorci zabili Kolumbijcima šest pogodaka.

Out of respect to our audience and the intelligence of Colombian soccer fans, we will not have any postgame coverage of this match

Game over in Quito #Colombia suffer their worst loss in decades, 6-1 to #Ecuador

Arboleda (7), Mena (9), Estrada (32),Arreaga (39), Plata (78) i Estupiñán (90+1) nemilice su punili mrežu Kolumbije, za koju je počasni gol zabio James Rodriguez iz penala.

FT: Ecuador 6-1 Colombia

😲 It's a historic result for @LaTri with their biggest ever #WCQ victory over Colombia

🇪🇨 Gustavo Alfaro's side make it three wins on the trot 💪 pic.twitter.com/RZz3GHjTcz

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 17, 2020