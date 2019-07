‘SRAMOTA JE DA TO GOVORI PREDSJEDNIK HAJDUKA’: Stigle teške optužbe na Brbićev račun, ovo bi trebao ozbiljno shvatiti

U splitskom velikanu uvijek je zanimljivo

Predsjednik udruge Naš Hajduk Toni Baletić održao je poprilično žestok govor na Skupštini dioničara kluba. Na njemu je prozvao i predsjednika Marina Brbića zbog sastanka s predstavnicima HNS-a.

“Javno smo uputili kritiku, a ovdje je posebno ističemo – rezultati pregovora s HNS-om, točnije, izmasakrirani inicijalni zahtjevi su nedopustivi. Nedopustivi su kao rezultat pregovora i nedopustivi su nakon svog truda i borbe koje su u čist, pošten i ravnopravan nogomet uložili navijači Hajduka. Godine suprostavljanja političkim strukturama, prosvjedi i traženje poštenog tretmana za klub, ne mogu i ne smiju biti svedene na lakrdiju i političke skupove na Poljudu. Upravo politika godinama drži čvrsto na okupu bezakonje, kriminal i korumpiranu sudačku organizaciju, a svi oni imaju isti cilj, ponižavati Hajduk, Split i Dalmaciju”; započeo je među ostalim i nastavio.

‘Izmijenili zahtjeve’

“Suvišno je ponavljati što se sve dogodilo prije nego ste izmijenili zahtjeve do neprepoznatljivosti te skupa sa zaštitnim licima istog tog kriminala i ruganja s Hajdukom sjeli za zajednički stol, a onda pred zaprepaštenom hajdučkom javnošću utvrdili da se Zakon o sportu provodi, da je HNS-ovo poslovanje transparentno i da nam ne treba strani sudački povjerenik.

Nećemo dozvoliti tu neistinu.

Brojne medijske laži nizale su se mjesecima, a i dalje se nižu. Hajduk se napadalo grupno i individualno. Lažne brojke, lažne informacije, klevete, rušenje ugleda Kluba. Sve se to događalo u javnom medijskom prostoru, vama ispred nosa, a da nitko od vas nije rekao ni riječi. Nitko iz kluba nije demantirao te laži, nitko nije objavio stvarne činjenice, nitko iz Hajduka se nije potrudio raskrinkati neprijatelje ovog kluba. Naprotiv, pustili ste ih da svojim šporkim nogama gaze po Hajdukovoj kući, bez imalo srama!”, poručio je.

Razdvajanje Torcide i Našeg Hajuduka

Ali, kada je cilj zaštita ugleda i vrijednosti Kluba onda je reagirao Naš Hajduk, kao što to uvijek čini. Sada, kad ste se osjetili prozvanima, proradio je uspavani klupski PR. Obratili ste se. I to odabranim novinarima, odabranim riječima, a sve kako biste pokušali diskreditirati suvlasnike Kluba i navijače Kluba. Za sramotan pokušaj manipulacije i odvajanja Torcide od Našeg Hajduka i za sijanje razdora među navijačima ne postoje dovoljno dobre riječi i sramota je da to govori predsjednik Hajduka.

Javno ste pozvali da vas pustimo da radite svoj posao. Hoćemo i jesmo. Za to vas je NO odabrao i za to primate plaću. Zapamtite da je ovo klub svojih navijača i njihovoj ste kritici uvijek podložni”, poručio je Baletić.

Dobio je i odgovor.

“Ovdje je rečeno dosta stvari uperenih protiv mene. Želim kazati da uvijek štitim interese kluba. Naš Hajduk kaže da se neće miješati u rad kluba. Ne možemo pitanje s HNS-om ostaviti na leđima jednog čovjeka. Svaki se sukob mora rješavati pregovorima, to je jedini izlaz. Ne mogu uvjetovati drugoj strani tko će doći na pregovore. Ja se ne mogu sam boriti. Netko je morao biti sa mnom, njih je bilo osam. Nemojte zabijati glavu u pijesak. Grad, Naš Hajduk, navijači, NO, svi moramo biti zajedno jer oni su jači”, kazao je Marin Brbić.