Engleski mediji su u šoku nakon ispadanja Tottenhama u osmini finala Europske lige od zagrebačkog Dinama. Spursi su u prvom susretu u Londonu slavili s 2-0 i očekivao se siguran prolaz u četvrtfinale. Čak se momčad Josea Mourinha guralo u ulogu glavnog favorita za naslov pobjednika Europske lige.

RASTROJENI MOURINHO OTVORIO DUŠU ENGLEZIMA: ‘Upravo sam napustio svlačionicu Dinama, da je bar moja momčad takva…’

Po Mourinhu i igračima “udarile” su brojne legende. Tako je Peter Crouch izjavio kako su igrači Tottenhama nestali u Zagrebu, dok je Glen Hoddle istaknuo kako je ovo bila “katastrofalna večer Spursa”.

“Bio je to katastrofalan nastup, katastrofalan rezultat za klub. Mentalno su pogrešno shvatili igru. Dinamo je pokazao više srca i više odlučnosti i na kraju su Oršićevim hat-trickom pokazali bolju vještinu, tehniku ​​i sposobnost. Na kraju morate reći da su zaslužili pobjedu,” kazao je za BT Sport Hoddle, bivši engleski izbornik, ali i bivši igrač Tottenhama.

"He shouldn't even be playing in this competition, he's a Champions League player!"@petercrouch wonders if players like Harry Kane might be considering their future after a Europa League disaster… pic.twitter.com/M4gvXI3kPu

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 18, 2021