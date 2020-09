SPREMA SE VELIKI SASTANAK U BARCELONI KOJI ĆE ODLUČITI MESSIJEVU SUDBINU: Glavni akter je već na putu prema klubu

Najbolji nogometaš na svijetu i ikona španjolske Barcelone Lionel Messi prošli tjedan je zatražio odlazak iz tog kluba. Zahtjev je to koji je šokirao klub i njegove navijače jer je Argentinac njihov glavni igrač i najbolji strijelac u povijesti te nogometaš koji je ključni dio svih klupskih planova.

Messi je zatražio od kluba da aktivira klauzulu koja mu omogućava da ga napusti potpuno besplatno, no taj njegov zahtjev Barca munije htjela ispuniti, a u tome je dobila i podršku La Lige.

Stoga on sada pokušava dogovoriti s klubom uvjete pod kojim bi ga pustili u novu momčad, a brojni argentinski i španjolski mediji su objavili da će na te pregovore u Barcelonu u srijedu iz Argentine doći Messijev otac te menadžer Jorge koji bi trebao razgovarati s predsjednikom Josepom Bartomeuom.

Podsjetimo, Bartomeu je već pokušao razgovarati s Messijem i razriješiti ovu situaciju, ali on je za sve razgovore zadužio svojeg oca.

Jorge Messi has left Argentina and will arrive in Barcelona first thing in the morning. [@gerardromero]

— barcacentre (@barcacentre) September 1, 2020