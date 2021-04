SPREMA SE PRAVA TRANSFER-BOMBA: Europski velikan ponudio ogroman novac za najvećeg Hajdukova talenta. Glatko su je odbili

Ako je vjerovati dobro upućeno ekspertu za transfere, Talijanu, Nicolu Schiri, Hajduk je odbio vrlo unosnu ponudu europskog velikana Celtica za svog najboljeg igrača, mladog reprezentativca Hrvatske, stopera Marija Vuškovića.

Škotski div je navodno ponudio nemalih pet milijuna eura za Vuškovića, ali Schira tvrdi kako je Hajduk to odbio.

#HajdukSplit have rejected an official bid of €5M from #Celtic for the croatian centre back Mario #Vuskovic (born in 2001). #Torino are also interested in him and #Napoli have asked info last January. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 23, 2021