Nakon poraza u Puli sve se glasnije nagađa o smjeni trenera

Čestitam domaćinu na pobjedi, sreća da nije bilo prijenosa. Mislio sam da ću imati malo više vremena. Kad započnete na teži način, na kraju sve bude dobro.

Poručio je to novi predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić nakon što su Bijeli izgubili od Istre u Puli te upisali treći prvenstveni poraz u nizu.

“Nažalost, izgubili smo utakmicu. Bolje reći da nismo u pravom momentumu već duže. Ništa ne štima, iako se moram vratiti na period od Šibenika. Momci su u tih 15 dana dobro trenirali, nemam praktički nikakve zamjerke za to. To je sve dobro izgledalo, u pripremi, na treninzima. Nažalost to nismo uspjeli pretočiti na teren”; kazao je pak trener Hari Vukas.

Samo dan nakon tih izjava pojavila se vijest da Vukas više ne uživa povjerenje vrha kluba te da se traži novo rješenje. Kako javlja Dalmatinski portal navodno je povjerenje izgubio i Mario Stanić

“Ostavljanje Vukasa iza Tudora pokazalo se kontinuitetom lošega, pri čemu i Ivan Kepčija ima odgovornost, no trenutno je u prvom planu hitan pronalazak rješenja na klupi kako bijeli brod ne bi potonuo još više”, ističe Dalmatinski portal.

U međuvremenu, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Davor Šuker, poželio je novom predsjedniku Uprave HNK-a Hajduk dobar početak na novoj funkciji.

“Čestitam Lukši Jakobušiću na imenovanju na čelno mjesto Hajduka. Njegovo iskustvo gospodarstvenika i dugogodišnjeg sportskog djelatnika ukazuju da će uspješno voditi klub, vjerujem da će Hajduk s njim na čelu biti financijski stabilan i u natjecateljskom smislu konkurentan najboljim hrvatskim momčadima. Drago mi je da je gospodin Jakobušić u svom inauguracijskom obraćanju javnosti nagovijestio dobru suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i izrazio zadovoljstvo činjenicom da će Poljud 17. studenoga biti domaćin hrvatskoj reprezentaciji u susretu Lige nacija s Portugalom. Želim mu puno sreće i uspjeha u radu, a vrata Hrvatskog nogometnog saveza uvijek su mu otvorena za konstruktivan razgovor i suradnji”, poručio je Šuker.