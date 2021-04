SPREMA SE MEGATRANSFER KOJI ĆE ZATRESTI EUROPU: Najtraženiji napadač današnjice za rekordan iznos prelazi u redove engleskog diva?

ity je do sada najviše potrošio na Belgijanca Kevina De Bruynea koji je u kolovozu 2015. stigao iz Wolfsburga za 75 milijuna eura

Menadžer engleskog premierligaša Manchester Cityja Pep Guardiola rekao je kako bi “Građani” mogli srušiti klupski rekord i potrošiti više od 100 milijuna funta na jednog igrača.

City je do sada najviše potrošio na Belgijanca Kevina De Bruynea koji je u kolovozu 2015. stigao iz Wolfsburga za 75 milijuna eura.

“Do sada je klupska politika bila ne potrošiti 100 ili više milijuna funta na jednog igrača,” kazao je Guardiola na konferenciji za novinare.

“Možda će se to dogoditi u budućnosti, kada klub odluči kako je neophodno osnažiti momčad za idućih pet ili 10 godina. Trošenje puno novca na jednog igrača ne donosi prednost. Nogomet je ekipna igra, svi daju svoj doprinos. Na natjecanjima ne pobjeđuje jedan igrač.”

Nakon što je objavljeno kako Sergio Aguero na kraju sezone napušta stadion Etihad, engleski mediji navode kako bi Guardiola mogao pokušati angažirati norveškog napadača Erlinga Haalanda za kojeg Borussia Dortmund traži oko 180 milijuna eura.

“Ne znam. To je pitanje za Borussiju i njegovog agenta. Razumijem da me ljudi pitaju o Haalandu, on je izuzetan napadač, ali neprikladno je da govorim o njemu”, naveo je španjolski trener, ali je ipak otkrio što misli o 20-godišnjem Norvežaninu.

“Brojevi govore sami za sebe. Može zabijati desno, lijevo, iz kontre, u kaznenom prostoru, glavom. On je fantastičan napadač, svi to znaju. I slijepac može shvatiti da je on dobar napadač, nije potrebno biti menadžer,” kazao je.

City će upravo protiv Borussije Dortmund igrati u četvrtfinalu Lige prvaka. Prva je utakmica u utorak u Manchesteru, a uzvrat je 14. travnja u Dortmundu.