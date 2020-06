SPREMA SE SPEKTAKL, PAO VELIKI DOGOVOR ZA MEČ IZMEĐU FURYJA I JOSHUE: Ostvarila se velika želja svih boksačkih fanova

Britanski boksači svjetski prvaci u teškoj kategoriji Anthony Joshua i Tyson Fury dogovorili su financijske uvjete za dva međusobna meča, objavio je u srijedu promotor Eddie Hearn.

WILDER PROTIV FURYJA, EPIZODA TREĆA: Englezi objavili kad i gdje bi se trebala održati borba, termin ne može biti bolji

Joshua je svjetski prvak u teškoj kategoriji po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO, dok Fury ima naslov po verziji WBC.

BREAKING: Anthony Joshua has reached an agreement with Tyson Fury on a two-fight deal, says promoter Eddie Hearn.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 10, 2020