SPREMA LI SE VELIKO IZNENAĐENJE U FINALU? Draženov dom opet su ispunile emocije prema Ciboni

Malo bi tko za to stavio ruku u vatru, ali nakon prve dvije utakmice Cibona ima 2-0 u finalu protiv Cedevite. Cibosi su i drugi put u tri dana pobijedili aktualne prvake i najavili mogući prekid njihove dominacije.

“I druga velika pobjeda, čak po meni i slađa. Ja bih rekao da smo je dobili šahovski. U svakom trenutku znali smo kako želimo doći do pobjede. Nedavno sam govorio da treba znati pobijediti, a mi smo pokazali da znamo”, sumirao je trener Ivan Velić.

Pullen nije bio na razini

U početku Cibonu je povukao Marko Ljubičić, a na kraju je Draženov dom zapjevao “Za dobra stara vremena”. Emocije su opet proradile.

“Mislim da smo energetski i s visokom razinom fokusa odigrali ovu utakmicu. Dobro je što sada imamo tri dana da se odmorimo i moramo odmah zaboraviti ovu utakmicu i okrenuti se sljedećoj”, rekao je Ljubičić.

Slavenu Rimcu, pak, nedostajao je pravi Jacob Pullen.

“Mislim da je Cibona zasluženo pobijedila. U trećoj četvrtini kad smo malo uhvatili ritam, pogodili su tri teška šuta i tri trice, a nakon toga smo mi radili naivne prekršaje. U drugom poluvremenu šutnuli su 30 bacanja i jako malo toga su promašili. Mi smo nešto obranili, ali kada imaš samopouzdanje kroz bacanja, logično je da se teško obraniti. Moramo popraviti obranu i igrati čišće da se ne uvlačimo u bespotrebne faulove”, završio je Cibonin trener s obranom pa se okrenuo napadu.

“Pullen nije bio na svojoj razini, tako da nas je to poremetilo, no imali smo Cooka koji je bio u ritmu. Treba se okrenuti sljedećoj utakmici. Nije dobro, no to je tako u sportu. Momci i ja trebamo pokazati karakter, odigrati jednu pravu utakmicu i vratiti se u pobjednički ritam.”