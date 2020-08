SPORTAŠI U SAD-U U STRAHU OD ZARAZE KORONAVIRUSOM: Čak 65 igrača u američkom nogometu neće igrati sljedeće sezone

Ukupno je 65 igrača američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL) odlučilo ne igrati u sezoni 2020., koja bi trebala početi 10. rujna, zbog straha od zaraze koronavirusom, objavljeno je netom nakon što je istekao rok do kojega su igrači mogli donijeti takvu odluku.

Najviše igrača koji su odlučili ne igrati u 2020. imaju New England Patriotsi, njih osmoricu.

REPORT: Patriots tight end Aaron Hernandez is opting out of the 2020 season due to COVID-19 concerns, per source.

— NFL Memes (@NFL_Memes) July 28, 2020