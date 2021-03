SPORNA SITUACIJA O KOJOJ ĆE SE JOŠ PRIČATI: Je li Bjelica bio u pravu kada je podivljao zbog poništenog gola? Evo o čemu se radi

Snimka je pokazala kako je bilo zaleđa, ali ono je bilo doista milimetarsko

U utakmici 24. kola Prve HNL Osijek je na svom terenu remizirao s Goricom 1:1, ali je duboko u sudačkoj nadoknadi drugog dijela postigao pogodak za vodstvo koji je sudac Ivan Bebek nakon konzultacija s VAR-om i pregledavanja snimke, poništio.

Snimka je pokazala kako je bilo zaleđa, ali ono je bilo doista milimetarsko, to jest, dio ramena Ante Ercega, bilo je najbliže gostujućem golu. Nakon utakmice trener Osijeka Nenad Bjelica je podivljao i ponovo žestoko kritizirao VAR.

“VAR nam je poništio gol. Nemam zamjerke za suđenje, ali VAR je običan cirkus. To mislim još iz vremena kad sam bio u Poljskoj. Ta povlačenja linija… To rade kako nekome odgovara. Te crte nitko živ ne razumije i nitko ne razumije što rade. Te se crte povlače onako kako nekome odgovara. Ti su ljudi fenomeni, vide nešto što nitko živ ne vidi. VAR je uveo prostor za manipulaciju nogometa. Sudac pogriješi, bože moj, ali ovo… VAR ispravlja samo očite greške suca. Ovo nije bila očita pogreška. To je običan nonsens”, rekao je Bjelica nakon utakmice.

Situacija je doista delikatna i gotovo nevjerojatna, a možete je vidjeti na snimci od 4:35 OVDJE.