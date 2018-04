SPLITSKI GRADONAČELNIK O PROMJENAMA U HAJDUKU: ‘NO preuzima odgovornost za život i rast kluba’

“Pred nama je kraj sezone u kojem je nakon dugo godina moguće uzeti trofej koji nam pripada. I navijači i Nadzorni odbor i Uprava toga moraju biti i jesu svjesni,” poručio je Krstulović Opara

TRI IMENA ISTIČU SE ZA MJESTO PREDSJEDNIKA HAJDUKA: Tu je bivši Vatreni, miljenik Torcide i visoki dužnosnik Splitske banke

NAKON SMJENE OGLASIO SE I KOS: ‘Nismo trgovali sa sucima, ali odobrio sam ugošćavanje na razini hrane i pića’

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara je u nedjelju kasno navečer, nakon što je Nadzorni odbor (NO) Hajduka donio odluku o sporazumnom raskidu suradnje s predsjednikom Uprave kluba Ivanom Kosom, ocijenio kako NO time “preuzima odgovornost za život kluba” te je pozvao NO da u primjerenom vremenu raspiše natječaj za novog predsjednika uprave kluba.



“Nadzorni odbor je donio odluku o smjeni i time članovi NO preuzimaju odgovornost za život kluba i rast Hajduka uz što manju destabilizaciju i to tako što će u primjerenom vremenu provesti transparentni natječaj kojim moraju izabrati najboljeg kandidata na mjestu predsjednika uprave Kluba,” ističe Krstulović Opara u Pisanoj izjavi.

‘Nakon dugo godina možemo uzeti trofej koji nam pripada’

Po Krstulovićevim riječima, otkad je on gradonačelnik Hajduk posluje stabilno.

“Upravo zbog toga i postignute opće stabilnosti kluba mogli smo realizirati značajno povećanje udjela vlasništva prenošenjem dionica i duga iz portfelja države na Grad Split. S Upravom i Ivanom Kosom sam imao jako dobru suradnju zahvaljujući kojoj su riješeni brojni problemi koje smo baštinili od ranije. Ovo je prva ozbiljna kriza u upravljanju, s kojom naravno da ne mogu biti sretan. Važno je naglasiti da postoji statut kluba za kojega smo se izborili i koji jasno definira odgovornosti i ovlasti i nema tu prostora za lutanje niti za politiziranje,” istaknuo je Krstulović Opara i naglasio kako je Hajduk “važniji od svih pojedinačnih taština.”

“Pred nama je kraj sezone u kojem je nakon dugo godina moguće uzeti trofej koji nam pripada. I navijači i Nadzorni odbor i Uprava toga moraju biti i jesu svjesni,” poručio je Krstulović Opara u povodu najnovijih događanja u Hajduku čiji je većinski vlasnik Grad Split.

Hajduk će u svibnju ove godine u Vinkovcima protiv Dinama igrati u finalu Hrvatskog nogometnog kupa.