SPLIT TOMMY POBJEDNIK JE HRVATSKOG MALONOGOMETNOG KUPA: Ni sjajni Martinac nije zaustavio Splićane

Vrgorčani su umalo uspjeli nadoknaditi tri gola zaostatka

Momčad Split Tommyja pobjednik je ovosezonskog izdanja Hrvatskog malonogometnog kupa. Splićani su u završnici turnira igranoj u Našicama prvo u polufinalu sa 5-0 pobijedili istoimene domaćine, dok je Vrgorac sa 5-1 bio bolji od Futsal Dinama, uz hat-trick Duška Martinca.

U finalu su Splićani dominirali te zasluženo došli do vodstva od 3-0. Golove su zabili Suton(5), Đuraš (26), i Fideršek (37), ali borbeni Vrgorčani nisu se predavali. Prvo je Martinac nakon igranja rukom Novaka pogodio s nekih šest metara za 3-1, a minutu kasnije pogodio je i s 10 metara nakon šestog akumuliranog prekršaja Splićana. Vrgorac je pokušao doći do izjednačenja u posljednjim trenucima, ali ipak nije uspio doći do senzacije.

Golove s te utakmice možete pogledati OVDJE.