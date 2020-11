SPLIT SLAVIO U ZADRU: Žuti stigli do velike pobjede u dalmatinskom derbiju

Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 2-3, a Zadar na 1-4

U susretu 5. kola regionalne košarkaške ABA lige Split je kao gost svladao Zadar sa 72-66 (26-15, 13-19, 20-16, 13-16).

Split je bolje otvorio utakmicu te vodio gotovo čitavim njezinim tijekom. Zadrani su zaostatak 13-26 s kraja prve četvrtine hvatali gotovo 20 minuta sve dok tri minute prije isteka treće četvrtine nisu poveli sa 49-47. No, ispostavit će se kako je to bilo njihovo jedino vodstvo na utakmici jer su Splićani odgovorili serijom 12-1 do kraja treće dionice igre.

U posljednjoj četvrtini Zadar se nije uspio približiti na razliku manju od četiri poena.

Marko Luković je sa 18 koševa predvodio Split, dok je Dominic Gilbert ubacio 13 poena za Zadar.