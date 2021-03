SPLIT IZGUBIO OD MORNARA: Hrvatska momčad bila u igri za pobjedu sve do minutu i pol prije kraja

Košarkaši Splita u susretu su 21. kola regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Mornara u Baru sa 71-81 (20-18, 25-33, 11-16, 15-14).

HRVATI OPLJAČKANI USRED UTAKMICE: Naš košarkaš sve otkrio – ‘Možda je bilo 60 ljudi u dvorani i opet se ovakvo s*anje dogodi’

Usprkos velikom nesrazmjeru u broju izvedenih slobodnih bacanja, Split ih je izveo 12, a Mornar 32, hrvatski je sastav bio u igri za pobjedu sve do minutu i pol prije kraja kada je bilo samo 73-69 za domaći sastav. Uslijedio je prekršaj Đokovića na Needhamu koji je pogodio oba slobodna bacanja za 75-69 da bi u sljedećm napadu Splita Luković promašio te je susret praktički bio riješen.

THE END: @MornarBar extend their winning streak in #ABALiga as they prevail over @kksplit_ at home court. pic.twitter.com/9ro2tfBkYm

— ABA Liga (@ABA_League) March 15, 2021