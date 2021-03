Hrvatski boksači tražena su roba pa je tako splitski teškaš, Petar Milas, potpisao ugovor s jednim od najboljih svjetskih promotora, Frankom Warrenom. Kako sam Milas kaže, na njegovom radaru bio je već dvije godine, a prevagnuo je londonski sparing u kojem je s druge strane bio Daniel Dubois, jedan od najvećih talenata teške kategorije. Ohrabren i motiviran, Milas poručuje kako želi doći do borbe za svjetsku titulu.

“Bio sam na sparingu kod njegova dva tri borca tako da me on vidija, ali prvotno me vidio kod Daniela Duboisa”, počeo je Milas razgovor za RTL.

“Znači, loše su prošli? S obzirom na to da te primijetio?”, upitao ga je novinar.

“Tako nekako”, odgovorio je.

Frank Warren pod svojim krilom ima Tysona Furyja s kojim ugovara mega meč protiv Hearnova Anthonyja Joshue, a tu su i Joe Joyce i Daniel Dubois. A kada je u pitanju takav promotor sva vrata se otvaraju. Povratnički meč nakon godinu i pol pauze, Milas će odraditi u svibnju. Prevelikog uhodavanja neće biti jer nakon svibnja slijede puno ozbiljniji protivnici.

“Pripremam se trenutno za to. Protivnik će biti ne neki jačeg kalibra, osrednjeg kalibra, a iza toga me očekuju neka od jačih imena, Mariusz Wach, David Price. Momci takvog kalibra”, kaže Milas.

Bit će tu puno posla i za Ivana Duvančića koji će i dalje biti zaslužan za uštimavanje artiljerije splitskog ponosa. Milas će boksati četiri meča godišnje, a ugovor s Warrenom potpisan je na tri godine.

“Ako ne bude ozljeda i ako nam bude sve okej, mečevi budu tekli kako trebaju, mislim da nam je svjetla budućnosti. U dosta segmenata je napredovao, ali kad se uđe u ringu, recimo, zbog duže stanke ne mogu sad točno reći kako će izgledati, ali ja vjerujem da će to biti okej i da će to biti jedan bolji Milas nego što je bio dosad”, mara Duvančić.

Another Heavyweight welcome today to Petar Milas 👋

Queensberry will be working closely with him and his team as he looks to achieve his goal of being a World Champion 🏅

15-0, at just 25 years old, Petar is one of the most exciting young prospects in the sport 🥊

— Frank Warren (@frankwarren_tv) March 19, 2021