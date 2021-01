SPEZIJA IZNENADILA ROMU I IZBACILA JE IZ TALIJANSKOG KUPA: Rimljanima u produžecima isključena dva igrača, mladom Hrvatu puna minutaža u pobjedničkoj ekipi

Spezija je slavila rezultatom 4:2, nakon što su isključeni Mancini i Pau Lopez

Nogometaši Spezije plasirali su se u četvrtfinale Talijanskog kupa, oni su u susretu osmine finala kao gosti iznenadili Romu svladavši ju sa 4-2 (2-2, 2-1) nakon produžetka.

Spezia je u otvaranju utakmice stigla do prednosti od 2-0 golovima Galabinova (6-11m) i Saponare (15), no Pellegini (42-11m) i Mhitarjan (73) uspjeli su poravnati na 2-2 i odvesti susret u produžetak. No, odmah početkom dodatnih 30 minuta Roma je ostala bez dvojice igrača, u prvoj minuti produžetka Mancini je isključen zbog drugog žutog kartona, da bi u drugoj minuti isključen i vratar Pau Lopez.

Our Coppa Italia campaign is over. Spezia win 4-2 after extra-time.

Derbi Intera i Milana

Prednost od dva igrača više Spezia je uspjela iskoristiti i golovima Verdea (107) i Saponare (119) doći do pobjede.

Mladi hrvatski stoper Martin Erlić odigrao je čitav susret za Speziju koja će u četvrtfinalu igrati protiv branitelja naslova Napolija. Odranije su već poznata dva četvrtfinalna para, najzanimljiviji će biti gradski derbi Intera i Milana, dok će Juventus ugostiti drugoligaša SPAL. Posljednji četvrtfinalni par bit će poznat u četvrtak nakon što svoj dvoboj odigraju Lazio i Parma, a pobjednika tog susreta očekuje Atalanta.