SPEKTAKULARAN POVRATAK MIOČIĆA: Šef UFC-a najavio novu Stipinu borbu, a protivnik mu već prijeti – ‘Bez problema bih ga srušio’

Predsjednik UFC-a, Dana White, potvrdio je u utorak kako bi uskoro moglo doći do borbe između Stipe Miočića i ponajboljeg MMA borca današnjice Jona Jonesa. Bio bi to sraz bivšeg teškaškog prvaka i bivšeg prvaka poluteške kategorije, a White je otkrio kako postoji šansa da baš njih dvojica uđu u kavez, iako i Jones i Miočić žele prvo borbu s prvakom Francisom Ngannouom.

“Nije puno ljudi mislilo da je Stipe najveći teškaš svih vremena, ali on to apsolutno jest. Uložio je nevjerojatan trud i odradio sve što je potrebno da bi postao najveći. Najveći je i to je činjenica. Ne znam što ćemo s njim, ali drago mi je da je nabrijan i da se želi ponovno boriti. Postoji opcija da napravimo borbu Jona protiv Stipe”, rekao je White.

Dana White tells @bokamotoESPN that Derrick Lewis will be next for Francis Ngannou and UFC could also match "Jon [Jones] and Stipe [Miocic] too." pic.twitter.com/D1cvdeIkzi

— ESPN MMA (@espnmma) May 11, 2021