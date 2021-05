Villarrealu je ovo prvi trofej u 98-godišnjoj klupskoj povijesti

Nogometaši Villarreala pobjednici su ovosezonskog izdanja Europske lige, oni su finalu u Gdanjsku svladali Manchester United sa 12-11 (1-0, 1-1, 1-1) nakon boljeg izvođenja 11-eraca.

Villarreal je poveo golom Gerarda Morena (29), a poravnao je Edinson Cavani (55).

Crveni vragovi dominirali

Španjolski je predstavnik jednu od svojih rijetkih prilika iskoristio u 29. minuti kada je Dani Parejo ubacio s lijeve strane, a Moreno izbjegao pozornosti Lindeloefa i iz blizine svladao De Geu.

Manchester United je dominirao većim dijelom utakmice, no samo je Cavani u 55. minuti uspio poslati loptu iza leđa Rullija i to uz priličnu dozu sreće jer je u gužvi u kaznenom prostoru Villarreala uspio skrenuti loptu i prevariti vratara koji se već bacio u namjeri da zaustavi udarac s distance.

Prvi trofej ikada

Prilikom izvođenja 11-erca 21 od 22 izvođača bili su sigurni, a onda je udarac vratara Manchester Uniteda Davida De Gee obranio Rulli i tako postao junak Villarreala.

Za Villarreal, koji je u četvrfinalu izbacio zagrebački Dinamo, ovo je prvi trofej u 98-godišnjoj klupskoj povijesti.

Manchester United je, pak, ostao na jednoj osvojenoj Europskoj ligi iz 2017. godine, a to mu je ujedno i posljednji osvojeni trofej.

Europska liga, finale

Gdanjsk, Stadion Energa Gdansk, 21.00

Manchester United – Villarreal 2:1 (Cavani 55′; Moreno 31′) (jedanaesterci 11:10)(

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw, McTominay, Pogba, Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Capoue, Trigueros, Gerard Moreno, Bacca, Pino.

11:10 De Gea promašuje, Villarreal je osvojio Europsku ligu!

11:10 Villarrealov vratar Rulli je izveo penal i pogodio.

10:10 Lindelöf je siguran.

10:9 Pau Torres ostavlja De Geu bez izgleda.

9:9 Axel Tuanzebe pogađa.

9:8 Gaspar je precizan.

8:8 Shaw zabija, Rulli je bio jako blizu, ali nije uspio spriječiti loptu da uđe u gol.

8:7 Coquelin zabija snažnim udarcem pod prečku.

7:7 Zabija James.

7:6 Albiol donosi novu prednost Villarrealu.

6:6 Fred ne griješi.

6:5 Gomez zabija udarcem po sredini gola, De Gea se već bacio na stranu.

5:5 Cavani je siguran, rezultat je izjednačen i nakon pete serije.

5:4 Parejo zabija.

4:4 Rashford ne griješi i rezultat je izjednačen nakon četvrte serije.

4:3 Moreno pogađa.

3:3 Bruno Fenandes je siguran.

3:2 Paco Alcacer vraća prednost ‘Žutoj podmornici”. De Gea je pogodio stranu i zamalo zaustavio loptu, ali udarac je ipak bio presnažan.

2:2 Alex Telles pogađa.

2:1 Raba sigurno zabija za 2:1 Villerreala.

1:1 Zabija i United. Mata je također rutinski pospremio loptu u mkrežu.

1:0 Villareal je pogodio prvi udarac s bijele točke, Moreno je mirno svladao De Geu.

120′ + 3′ Kraj! Pobjednika će odlučivati jedanaesterci.

116′ Ništa od penala, nakon provjere snimke sudac je odlučio da se tu nije radilo o najstrožoj kazni.

114′ Sudac provjerava je li Unitedov igrač Fred igrao rukom u vlastitom šesnaestercu, za Villarreal bi mogao biti dosuđen penal na samom kraju ovog dugačkog dvoboja.

113′ Čini se kako su igrači obje momčadi “stali na loptu” i čekaju jednaesterce.

110′ Dobar pokušaj Uniteda, nakon dugačke lopte Rashford je istrčao pred golmana Villarreala no ne uspijeva stići do lopte.

106′ Počeo je drugi produžetak, ako i on završi neodlučeno, pobjednika će odlučivati raspucavanje jedanaesteraca.

105′ Gotov je prvi produžetak, rezultat je i dalje 1:1.

99′ Nogometaši Villarreala su nakon dugo vremena uspjeli stvoriti šansu, ali sve su uprskali u zadnjem koraku.

98′ Villarreal se sjajno drži u obrani, ali ne pokušava napraviti ništa prema naprijed, kao da čekaju penale.

95′ Bez većih prilika na početku produžetaka, Man. United ima incijativu, ali Španjolci su spremni na svaki njihov pokušaj.

91′ Počeo je prvi produžetak.

90′ + 3′ Gotov je regularni dio utakmice, igrat će se produžeci.

89′ Novi pokušaj Uniteda. Shaw je ubacio u šesnaesterac, a najviši u skoku je bio Pogba koji puca iznad gola.

84′ Sjajna akcija Uniteda, Shaw je ofirao dupli pas i prošao po lijevoj strani te dobro ubacio prema Cavaniju, a Urugvajac puca pored gola.

81′ Udarac Rashforda odlazi pored okvira gola.

80‘ McTominay je prošao po desnoj strani i ubacio prema Cavaniju, ali on na malom prostoru, okružen Villarrealovim braničima, ne uspijeva pucati.

72′ Nova prilika za United. Shaw je oštro ubacio, a lopta dolazi do Cavanija, koji ne uspijeva uputiti opasan udarac.

69′ Kakva šansa za United, Rashford je sada bio sam na par metara ispred španjolskog gola, no puca da pored gola. No, da je i zabio, gol ne bi vrijedio jer je dosuđeno zaleđe.

62′ Manchester United u velikoj ofenzivi nakon izjednačenja. Crveni vragovi u ovim trenucima jure po preokret.

55′ GOOL Manchester United je izjednačio. Pogba je puca iz daljine, brnič Villarreala blokirao, a odbijena lopta stiže do urugvajskog golgetera koji ne griješi. OVDJE pogledajte pogodak za 1:1.

48′ Kakva šansa za Španjolce, umalo 2:0. Trigueros je ubacio, a Bacca je imao sjajnu priliku u gužvi ispred Unitedovog gola, ali nije uspio uputiti udarac i “Crveni vragovi” su se spasili.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

⏸️ HALF-TIME ⏸️ 🟡 Villarreal lead in Gdańsk…

⚽️ Gerard Moreno

😮 Did you see that coming?#UELfinal — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

45’+2′ Gotovo je prvo poluvrijeme, Villarreal na odmor ide s golom prednosti.

45’+1′ Dobar pokušaj Uniteda. Greenwood je prošao po desnoj strani i ubacio u kazneni prostor, a tamo se se lopta od Pedraze odbila prema Villarrealovom golu, Rulli to sigurno lovi.

44′ Villarreal je sada mogao potpuno šokirati Engleze. Pino je sjajno prošao u šesnaesterac engleske ekipe, ali ne uspijeva si stvoriti prostor za udarac.

40′ Nogometaši Man. Uniteda imaju puno veći posjed lopte od Villarreala, ali malo im to znači kada ne uspijevaju kreirati izglednu priliku.

37′ United pokšava ekspresno uzvratiti i potpuno kontrolira igru, ali ne uspijeva stvoriti opasniju šansu pred golom Villarreala.

31′ GOOL Villarreal vodi 1:0. Parejo je ubacio iz slobodnog udarca s preko 30 metara, a prvi do lopte stiže Moreno koji matira De Geu. Gol za 1:0 pogledajte OVDJE.

27′ Villarreal opet prijeti. Pino puca iz daljine, ali to ide pored gola.

22′ Villarreal uzvraća, Bacca je sjajno prošao i ubacio atraktivnom “rabonom”, lopta stiže do Pau Torresa, no njegov pokušaj odlazi iznad gola.

20′ Manchester potpuno kontrolira igru. Sada je Shaw pucao s petnaestak metara po podu, ali nije precizan.

16′ Umalo su Španjolci sada šokirali Engleze. Jedan centaršut je došao do Triguerosa koji je pokušao pucati s desetak metara, no loše je zahvatio loptu i ona odlazi visoko iznad gola.

12′ Manchester United se ne miče od gola Villarreala, Španjolci izgledaju jako impresionirani.

6′ Prvi opasniji pokušaj na utakmici. Zaprijetio je Man. United preko McTominaya koji je pucao s otprike 17 metara, ali taj šut prolazi pored vratnice.

5′ Mirno osvajanje, Manchester U. je preuzeo inicijativu, a Villarreal se čvrsto brani i čeka priliku iz kontranapada. Još nismo vidjeli opasniju priliku s bilo koje strane.

2′ Ako Man. United uspije pobijediti Villarreal, Solskjaer će postati prvi norveški trener koji je osvojio trofej u velikom europskom natjecanju.

1′ Utakmica je počela.

Here's how the Yellows will line up in Gdansk for the historic game. Let's go, Villarreal! 💛#UELFinal#ItsOurTime pic.twitter.com/GN2A9AFSx3 — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) May 26, 2021

How Manchester United lineup against Villarreal tonight pic.twitter.com/MfbHRc27mz — utdspot (@utdspot) May 26, 2021

19.55 Stigli su sastavi momčadi. Pogledajte za koje su se igrače odlučili Ole Gunnar Solskjaer i Unai Emery.

Nogometaši Manchester Uniteda i Villarreala u četvrtak će se od 21 sat u Gdanjsku boriti za naslov pobjednika Europske lige.

Roma je nakon poraza 6-2 na Old Traffordu, na svom Olimpicu došla do utješne pobjede od 3-2. Manchester je poveo u 39. minuti pogotkom Edinsona Cavanija. U nastavku je Roma došla do preokreta. Edin Džeko (57) i Bryan Cristante (60) donijeli su vodstvo Rimljanima, da bi Cavani svojim drugim pogotkom u 68. minuti izjednačio na 2-2. Konačnih 3-2 postavio je Nicola Zalewski u 83. minuti.

Unitedu se svoje drugo finale, nakon što su osvojili Europsku ligu 2017. svladavši u finalu Ajax, plasirao nakon što su u polufinalu srušili Romu (6:2, 2:3), dok je Villarreal je do svog prvog finala stigao preko Arsenala zahvaljujući pobjedi 2-1 u prvoj utakmici, a tu je prednost zadržao odigravši 0-0 na gostovanju u Londonu.

Bez poraza

Španjolci su bez ijednog poraza, s 12 pobjeda i dva neodlučena ishoda, stigli do finala, a na tom su putu u četvrtfinalu izbacili zagrebački Dinamo.

Borba za Ligu prvaka

Ovu utakmicu će, inače s velikom pozornošću pratiti bivši izbornik Niko Kovač. Njegov Monaco završi je kao treći u prvenstvu čime je izborio kvalifikacije za ligu prvaka. Međutim, ako Manchester United osvoji EL Monac će onda direkto u LP jer će u tom slučaju engleski velikan imati dvije ulaznice za grupnu fazu Ligu prvaka sljedeće sezone, budući da je jednu osigurao u Premiershipu.

UEFA nalaže da bi teventualno tu drugu ulaznicu za grupnu fazu Lige prvaka Manchester United morati dati trećeplasiranoj momčadi francuske lige, a to je Monaco.

Monacu bi to bila golema stvar jer u četvrtom pretkolu kvalifikacija Lige prvaka nisu nositelji i mogu im tamo naići teški suparnici.