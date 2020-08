SPEKTAKL NA STADIONU UZ SAVU: Sara Kolak će imati jako opasnu konkurenciju; ‘Super, baš ste me razveselili’

Hrvatica će za protivnice imati prvu, drugu i treću s Europskog prvenstva u Berlinu 2018. godine

Aktualna olimpijska pobjednica u bacanju koplja Sara Kolak oduševljena je konkurencijom koju će imati na 70. Hanžekovićevom memorijalu, međunarodnom atletskom mitingu u Zagrebu koji će se održati na stadionu uz Savu 15. rujna.

Bacanje koplja će svakako biti jedan od šlagera mitinga jer će Kolak za suparnice imati Njemicu Christin Hussong, Čehinju Nikolu Ogrodnikovu i Litvanku Livetu Jasiunaite, odnosno prvu, drugu i treću s Europskog prvenstva u Berlinu 2018. godine.

‘To je upravo ono što mi treba’

“Super! Baš ste me razveselili. Uljepšali ste mi dan!”, rekla je Kolak kada je saznala imena suparnica u Zagrebu i dodala:

“Drago mi je što će na Hanžekovićevom memorijalu biti tako jako natjecanje i što ću bacati protiv cura koje inače srećem na svjetskim i europskim prvenstvima. To je upravo ono što mi treba ove godine kada skoro pa i nema natjecanja, a zbog svih tih problema s karantenom i crvenim listama teško je upasti i na ona malobrojna.”

Jaka konkurencija kao pomoć

Kolak inače živi u Oslu gdje trenira s dvostrukim olimpijskim pobjednikom Andreasom Thorkildsenom. Vjeruje da će na Hanžekovićev memorijal doći u vrlo dobroj formi, no u sezoni kakva je ova teško je prognozirati ikakav rezultat.

“Teško je uloviti pravi ritam kad se stalno nešto čeka i odgađa i nikad do zadnjeg trenutka nije sigurno hoćeš li nastupiti ili ne. Teže je u takvim okolnostima i trenirati, no trener mi kaže da je sve to izvan naše kontrole i da se moramo prilagoditi. Zato mogu reći samo to da u Zagrebu očekujem odlično natjecanje. Rezultat nikad ne prognoziram, ali sigurno ću dati svoj maksimum da on bude što bolji. Jaka konkurencija će mi u tome zasigurno pomoći i stvarno se veselim ‘Hanžeku'”, zaključila je Kolak koja od prošle godine drži i rekord mitinga od 66.42 metra.