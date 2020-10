Nogometaši Bayerna pobijedili su na Allianz Areni berlinsku Herthu sa 4-3 (1-0), a sva četiri pogotka za europske prvake postigao je najbolji nogometaš Lige prvaka u prošloj sezoni Poljak Robert Lewandowski.

OGROMAN DEBAKL MANCHESTER UNITEDA: Mourinhov Tottenham na Old Traffordu do vrha napunio mrežu Crvenih vragova

Prvi od svoja četiri pogotka Lewandowski je postigao u 40. minuti, a u 51. minuti je Poljak udvostručio prednost domaćina. No, to nije obeshrabrilo gostujuću momčad koja je u sljedećih 20 minuta izjednačila. U 60. minuti Cordoba je smanjio zaostatak Herthe, a u 71. minuti Cunha je na asistenciju Piateka po drugi put svladao Manuela Neuera.

UEFA Men's Player of the Year Robert Lewandowski ends the week with four goals against Hertha! ⚽️⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/uNt4ZNYxLS

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2020