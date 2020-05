Petnaest godina prošlo je otkako je Mike Tyson odradio posljednju profesionalnu borbu. Nakon poraza od Kevina McBridea u lipnju 2005. odlučio je okončati karijeru.

NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA MIKEA TYSONA: Bivši svjetski prvak objavio fotku koja je zaprepastila mnoge

Od tada borio se s raznim demonima, ali čini se da je to sada sve iza njega. Legendarni Amerikanac sada se priprema za povratak u ring u 54. godini života. Spreman je odraditi nekoliko egzibijcijskih mečeva.

“Naporno treniram, ali moje tijelo još nije spremno. Želio bih ponovno ući u ring i mislim da ću odboksati nekoliko egzibicija kad za to dođe vrijeme. Volio bih krenuti u teretanu i vratiti se u formu u kojoj mogu odboksati tri četiri egzibicijske runde kako bih zaradio novac za pomoć beskućnicima i onima koji se bore s posljedicama uzimanja droge, poput mene”, izjavio je nedavno Tyson.

Mike Tyson offered $1m to come out of retirement and face Sonny Bill Williams https://t.co/kMVZsWiaZs pic.twitter.com/uMUbS6O8sz

— Silver 98.3 FM (@SilverfmGH) May 6, 2020