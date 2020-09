Nogometaši Bayerna po drugi puta u povijesti su pobjednici UEFA Superkupa svladavši u finalu u Budimpešti Sevillu nakon produžetka 2-1 (1-1). Za Bayern je zabio Leon Goretzka (34) i Javi Martinez (104), a za Sevillu Lucas Ocampos (13pen). Ivan Rakitić je igrao za Sevillu do 56. minute, a na njemu je napravljen jedanaesterac u 13. minuti.

[VIDEO] POČETAK IZ SNOVA ZA IVANA RAKITIĆA: Hrvat izborio penal i zagorčao život europskom prvaku

Naime, David Alaba ga je gurnuo dok je bio u prodoru, a sudac Anthony Tylor pokazao je odmah na bijelu točku. Međutim, sudački ekspert Juan Andujar Oliver za Marcu je izjavio kako Alabin potez po njemu nije bio za najstrožu kaznu.

2 – Ivan Rakitic has won his second penalty for @SevillaFC_ENG in all competitions and the first one since September 2012 against Rayo Vallecano in @LaLigaEN. Idol. pic.twitter.com/JTWAyyZQTQ

— OptaJose (@OptaJose) September 24, 2020