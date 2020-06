ŠPANJOLSKI TABLOID PLASIRAO SENZACIJU: Preselili Modrića u Italiju i poručili – ‘Zidane je već odlučio tko će nositi njegovu dsetku’

Malo je vjerojatno da ćemo gledati takav scenarij ovog ljeta

Antonio Conte i njegov Inter predvode utrku za potpisom Luke Modrića. Objavio je to u srijedu španjolski tabloid Don Balon. Navode da su Vatrenog uvjerili u to da karijeru nastavi kod njih te su spremani platiti manju odštetu Real Madridu, jer mu ugovor vrijedi do kraja iduće sezone.

Dodali su i da ponuda za Modrića ne nedostaje. Osim Intera tvrde da bi ga Tottenham želio vratiti, zatim se navodi Beckhamov Inter Miami te pišu da su interes za veznjakom ranije pokazivali Milan i Juventus.

Drugi tabloid, Diario Gol navodi pak da je Zidane već odlučio kome će dati Modrićevu desetku. Ističu da je savršen kandidat Borussijin Jadon Sancho,

“Zidane misli da je on vrijedan Modrićeve desetke”, pišu te napominju da i Florentino Perez smatra da bi se on savršeno uklopio u klupsku filozofiju.