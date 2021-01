Aktualni ugovor koji Modrić ima s Realom zapravo je trebao trajati do 30. lipnja 2020

Španjolski nogometni velikan Real Madrid otvorio je u subotu kasno navečer 2021. godinu pobjedom protiv Celte Vigo s 2:0 preuzevši vrh Primere. Pitanje pobjednika je razriješio dvojac Lucas Vazquez i Marco Asensio koji su upisali po pogodak i asistenciju.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je još jednu dobru utakmicu za svoj klub u ovoj sezoni. Veznjak je nakon drugog dijela prošle sezone i u novog jedan od glavnih motora momčadi Zinedinea Zidanea. Zbog toga ne čudi da nakon svake utakmice španjolski mediji prozivaju vodstvo kluba da mu da ju novi ugovor.

Posljednjih dana prošle godine procurila je vijest da će se to i dogoditi. Navodno bi dres s brojem 10 trebao ostati u vlasništvu 35-godišnjeg kapetana Vatrenih do kraja lipnja 2022., nakon što je s čelnicima kluba usmeno dogovorio sve uvjete novog, jednogodišnjeg ugovora koji će uskoro i potpisati. Povodom toga poseban tekst posvetio mu je novinar Marce Amalio Moratalla. On se zapitao je li nekoga briga kada je Modrić rođen.

“Rodio se 1985., međutim je li nekoga briga zbog toga. On je uzor klincima koji tek započinju karijeru. I s 35 godina on je igrač zbog kojeg želite kupiti kartu i otići ga gledati. Gledanje Modrića je poput gledanja emisije. Niti jednim potezom na terenu ne pokazuje da ima 35 godina”, piše Moratalla.

'¿A alguien le importa cuándo nació Modric?' via @marca – https://t.co/Ymhjw1G9Ln

Si Modric carbura, el Madrid carbura, y Zidane esté feliz con él. No creo que nada de lo que hace sobre el campo le haga pensar a nadie que tiene 35 años. — Amalio Moratalla (@amaliomoratalla) January 4, 2021

“Modrić posjeduje talent, stil, kvalitetu, zrelost, nesebičnost…. On je showman i njegove noge ne izgledaju umorno. Uvijek se dobro pozicionira, presreće lopte i omogućuje tečnost u igri”, piše među ostalim španjolski novinar i dodaje da ga zbog svega toga klub treba zadržati.

Modrić je na inzistiranje tadašnjeg Realova trenera Josea Mourinha u Madrid stigao iz londonskog Tottenhama pretposljednjeg dana prijelaznog roka u kolovozu 2012. uz odštetu od 35 milijuna eura. Koliko je bila ispravna Mourinhova procjena o Modrićevoj kvaliteti, dokazuje pogled u trofejnu sobu Real Madrida, koja je za Modrićeva boravka u “kraljevskom klubu” obogaćena s četiri naslova u Ligi prvaka, dva trijumfa u španjolskom prvenstvu, jedan u Kupu kralja, tri osvojena europska Superkupa i tri naslova FIFA svjetskog klupskog prvaka.

Aktualni ugovor koji Modrić ima s Realom, a koji vrijedi do kraja lipnja 2021., zapravo je trebao trajati do 30. lipnja 2020. No, kako je kapetan aktualnih svjetskih doprvaka 2018. proglašen najboljim igračem svijeta, to je automatski aktiviralo još jednu, opcijsku godinu iz ugovora i osigurale Luki proslavu 35. rođendana kao igrača Real Madrida.

Da u Modrićevom slučaju godine nisu problem, pokazuju i statistike nastupa u ovoj sezoni u kojoj je već u prva tri mjeseca skupio više od polovice minuta koje je dobio u prošloj sezoni.