ŠPANJOLSKI MEDIJI NAKLONILI SE HRVATSKOJ: ‘Bili su moćniji i na parketu i na tribinama, a on nas je uništio’

Nakon što je Hrvatska pobjedom nad Španjolskom odškrinula vrata polufinala Svjetskog prvenstva španjolski mediji navode kako su hrvatski rukometaši gurnuli španjolske u tešku situaciju u kojoj više nemaju pravo na poraz.

HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 23-19: Kauboji u infarktnoj završnici srušili prvaka Europe i osvojili prvo mjesto u skupini

Hrvatska stavila Španjolsku između oštrice i zida”, pišu sportske novine Marca dodajući kako Španjolci više ne smiju kiksati u borbi za polufinale u nadolazećim utakmicama protiv Francuske, Njemačke i Brazila.

“Hrvatska je vodila utakmicu ondje gdje je htjela, a Španjolska nije pronašla način da preokrene situaciju”, napominje Marca.

Naelektrizirana atmosfera

Komentator španjolske javne televizije TVE spomenuo je u izravnom prijenosu “izuzetno naelektriziranu atmosferu” u dvorani koju su dodatno poticali hrvatski igrači s parketa.

Novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni, prijestolnici španjolskog rukometa, navode kako Španjolci nisu imali niti protočnost niti rješenja u napadu. “Hrvatska se pokazala moćnijom kako na parketu tako i na tribinama gdje je njena izuzetno brojna publika vodila momčad prema pobjedi. Suci su dopuštali puno kontakta što je korpulentnijim Hrvatima također donijelo prednost”, piše Mundo Deportivo.

Zakomplicirala budućnost

Sportske novine AS sa sjedištem u Madridu upozoravaju kako je “Španjolska zakomplicirana budućnost nesmotrenošću protiv Hrvatske”. “Greške prilikom šutiranja na vrata protiv Makedonije ponovile su se i protiv Hrvatske no u ovoj utakmici to nije bila jedina greška. U prvom poluvremenu je kompletna momčad bila izgubljena kada su Hrvati promijenili svoju obranu iz formacije 6-0 u 5-1”, napominje AS.

Novine El Mundo naglašavaju kako su Španjolci imali problema sa zabijanjem golova. “Uzrok poraza od Hrvatske bio je izostanak golova, Španjolskoj se zakompliciralo Svjetsko prvenstvo”, navode te novine.

Mediji redom navode nepogrešivost hrvatskog desnog krila Zlatka Horvata koji je iz osam udaraca zabio osam golova. “Fantastično”, ustvrdio je komentator španjolske televizije.