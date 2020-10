Poznati španjolski sportski list Marca stao je u obranu legendarnog hrvatskog tenisača Gorana Ivaniševića, koji je sada trener ‘prvog reketa’ svijeta Novaka Đokovića. Ivanišević je uoči finala Roland Garrosa izjavio da u njemu Rafael Nadal nema nikakve šanse protiv Đokovića, a ta njegovo se predviđenje pokazalo potpuno pogrešno jer je Nadal “pregazio” Novaka sa 6-0, 6-2, 7-5 i osvojio svoj 20. Grand slam turnir u karijeri.

Ivanišević se nakon meča pokušao opravdati i pojasnio zašto je dao sporne izjave.

Ivanisevic: “Nadal has no chance in these [RG’s] conditions vs Djokovic”

🤦‍♂️

— Olly 🇪🇸🎾🇬🇧 (@Olly_Paton2020) October 7, 2020