Slavu je stekla nastupom u španjolskom Big Brotheru

Najpoznatija španjolska transeksualka Amor Romeira (32) u razgovoru za tamošnji medij El Espanol podigla je puno prašine priznanjem da je spavala s ‘pola svlačionice’ nogometnog velikana Real Madrida.

Ona se rodila kao muškarac, a slavu je stekla nastupom u španjolskom Big Brotheru. Nakon toga pokušavala je biti pjevačica, što joj nije uspjelo, ali i dalje je prisutna u medijskom svijetu.

“Imala sam odnose s puno nogometaša iz cijele lige, najviše s onima iz Real Madrida. Jasno, neću reći o kojim se točno igračima radi, ali mogu priznati da sam se čak u jednog zaljubila. On je bio najljepši nogometaš u cijelom prvenstvu”, rekla je Amor i priznala kako je izgledao njihov odnos:

S nogometašem u kojega sam se zaljubila nisam imala odnos i nismo došli dalje od poljupca. On se dobro ljubi, ali sa mnom je igrao ‘toplo-hladno’ i znao me izluđivati pa sam ga blokirala na društvenim mrežama. On je jedan od najljepših igrača u ligi. Ispalo je da je prikriveni homoseksualac, ali to ne smije javno objaviti zbog homofobije u nogometu.”