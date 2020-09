ŠPANJOLSKA TENISČICA OBJAVILA DA BOLUJE OD HODKINOGVOG LIMFOMA: ‘Moram se suočiti s okrutnom stvarnošću…’

Španjolska 31-godišnja tenisačica Carla Suarez Navarro, koja se povukla s US Opena zbog zdravstvenih razloga, u utorak je objavila da boluje od Hodgkinovog limfoma te da je očekuje šestomjesečna kemoterapija.

“Želim vas obavijestiti da su mi prije nekoliko dana liječnici dijagnosticirali limfom. Hodgkinov limfom koji iziskuje šestomjesečnu kemoterapiju”, objavila je španjolska tenisačica u video poruci na Twitteru.

Very sorry to read this. Carla Suárez Navarro has Hodgkin's Lymphoma & will undergo chemotherapy for the next six months. "Always positive in the face of adversity" she sayshttps://t.co/zW5byGs5fd

