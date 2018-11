ŠPANJOLSKA LEGENDA PRONAŠLA RJEŠENJE ZA VEZNJAKA REALA: ‘On je pravi igrač za Barcelonu’

Nakon što je izgubio mjesto u početnoj postavi počelo se govoriti o njegovoj budućnosti u klubu.

Promjena trenera u Real Madridu ponajviše se odrazila na status španjolskog veznjaka Isca. U šest utakmica otkako je Santiago Solari zamijenio Julena Lopeteguija, Isco nije startao niti u jednoj, dok je u posljednjoj, protiv Rome u Ligi prvaka, završio na tribinama te nije bio niti na klupi.

Poslan na tribine

“Ne znam kako svaki pojedini trener donosi odluke o početnom sastavu i zamjenama, ali oni su tu da donose odluke. To je napravio i Solari. S Barcelonine točke gledišta, on je igrač koji bi ih mogao zanimati jer igra s jednim dodirom i lako se može povezati s drugima”, rekao je nekadašnji igrač katalonskog diva Sergi Barjuan. Međutim, napomenuo je da se pomalo šali kada to govori.

“Na kraju, pred Real Madridom duga je sezona i još je puno utakmica za odigrati i Solariju će trebati svi igrači”, kazao je aktualni trener kineskog Zhejiang Greentown, koji je preko deset godina proveo u Barceloni.