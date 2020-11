On je ovog tjedna još jednom jasno rekao koje su njegove želje

Puno sam puta rekao da se jako dobro osjećam u Real Madridu i volio bih ovdje završiti svoju karijeru, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Uvijek dajem isti odgovor. Bit ću ovdje dok god budem osjećao da mogu pomoći timu. Naravno da želim ostati ovdje, ali to ovisi o mnogim stvarima.

Poručio je to Luka Modrić uoči utakmice s Interom. Poznato je da mu aktualni ugovor istječe na kraju ove sezone te da je još uvijek upitno što će biti kada on stekne. Tome su se posvetili španjolski dnevni listovi Marca i As. Prvi navodi kako vodstvo kluba razmišlja o tome da mu ponude jednogodišnje produženje.

Novinar As-a, Jesus Gallego u komentaru je pak javno zatražio da mu daju novi ugovor.

Kritike

“Kada je Jose Mourinho tražio da ga dovedu malo tko, pa i Portugalac, nije mogao zamisliti kakav će trag Hrvat ostaviti u Madridu. Kritiziralo se što su ga platili 30 milijuna eura, ali se s vremenom pokazalo da je bio jako jeftin. Luka je bio ključni igrač u osvajanju četiri naslova Lige prvake. Svoje suigrače učinio je boljim nogometašima”, navodi i nastavlja.

Florentino perez | renovación Modric, Lucas Vázquez, nacho | Claves para derrotar al inter: realmadrid Florentino perez debe renovar a nacho fernandez, Lucas Vázquez, luka modric selo merecen se dejan la sangre por el… https://t.co/IB0iv7jshJ #guestpost #europeannews #europenews pic.twitter.com/ZVYxk8MjTX — @network_easy (@Network_Easy) November 27, 2020

“S 35 godina možda više ne može odigrati 50 utakmica, ali će na mnogima preuzeti kormilo. Jasno je da će njegova pozicija u budućnosti pripasti Odegaardu, koji trenutno uči od Modrića. Lukita je ovog tjedna protiv Intera pokazao da još uvijek može dirigirati igrom ako su uz njega pravi igrači. Njegov ostanak u klub ne može biti pitanje novca, to je pitanje nogometa, najboljeg nogometa koji se u Madridu igrao dugi niz godina. Nadam se da slijedi još jedna sezona”, završava komentar.

U drugom tekstu, kojeg potpisuje As-ov novinar Carlos Forjanes, navodi se kako je obnova ugovora s Modrićem neizbježna. Autor je također iznio niz podataka koji govore koliko je Modrić važan Realu uz poruku kako je sada sve na vodstvu kluba.

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.