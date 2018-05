ŠPANJOLCI UCIJENILI RONALDA: ‘Plati nam 28 milijuna eura ili ćemo ti suditi’

Zvijezda Reala ima rok do sredine idućeg mjeseca.

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo samo je jedan od onih koji su se našli na udaru španjolskih vlasti zbog utaje poreza. Kako javlja Diario AS zvijezda Real Madrida za sada još nije stala pred sud kao što su to napravili Marcelo, Modrić, Neymar ili Messi, no, nije isključeno da to ne bude slučaj.

Naime, Španjolci su od njega zatražili da uplati u državni proračun 14,7 milijuna eura, plus još brojna davanja pa bi se sveukupna suma mogla popeti na astronomskih 28 milijuna sura. Ukoliko to ne napravi prijeti mu suđenje.

AS ističe da je ovo ključni tjedan u tom slučaju. Ronaldo navodno do 15 lipnja mora platiti dug ili ga čeka suđenje po završetku Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Portugalac se sumnjiči da je u razdoblju od 2011. do 2014. prikrivao dobit od marketinških prava. U Realu pak tvrde da je igrač u potpunosti ispunio svoje obveze.