ŠPANJOLCI ŠOKIRANI IZGLEDOM RAKITIĆEVE ŠAKE NAKON OPERACIJE, ON PORUČUJE: ‘Slomio bih još jedan prst za trofej’

Rakitić će na ruci nositi posebnu zaštitu

Ivan Rakitić zaradio je težu ozljedu u utakmici protiv Rome kada ga je udario Aleksandar Kolarov. Snimke koje je 30-godišnji hrvatski reprezentativac obavio odmah nakon dvoboja pokazale su da je došlo do loma metakarpalne kosti lijevog palca.

Raketa je završio na operaciji te je propustio nekoliko utakmica, a Barcelona danas od 21:30 igra finale Kupa Kralja protiv Seville. Rakitić je razgovorao s novinarima uoči te utakmice, a jedan od njih, koji piše za El Mundo Deportivo, ostao je posebno šokiran izgledom Raketine šake te je tome posvetio cijeli članak.

‘Da ne igram, bio bih za Sevillu’

Kako izgleda ožiljak na Rakitićevoj ruci možete pogledati OVDJE.



Rakitić će večeras igrati protiv svog bivšeg kluba kojeg ne misli štediti, a na ruci će nositi posebnu zaštitu.

“Navijač sam Seville i da ne igram ovo finale bio bih za njih. No, Barcelona je na prvom mjestu i ako treba slomiti još jedan prst kako bismo osvojili ovaj trofej i na to sam spreman”, rekao je uoči utakmice. Ako Barcelona pobjedi, bit će im to četvrti Kup Kralja u nizu.