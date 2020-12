Kao što je poznato aktualni ugovor mu vrijedi do kraja sezone

U dvoboju 14. kola Primere Real je slavio u gostima kod Eibara s 3-1, a strijelac drugoga gola za Kraljevski klub. Modrić je u 13. minuti lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora povećao na 2-0. Luki je to drugi gol u Primeri ove sezone, a prvi je zabio u derbiju protiv Barcelone krajem listopada. Modrić je izašao iz igre u 73. minuti. bio je Luka Modrić.

MODRIĆ ZABIO U POBJEDI REALA I BACIO NAVIJAČE U TRANS: ‘Hrvat bolje igra sad nego kad je osvojio Zlatnu loptu!’

“Bila je to još jedan majstorska predstava Hrvata. Sve je bolji i bolji. Povukao je odlučujuće poteze u suparničkom 16-ercu te je Benzemino dodavanje pretvorio u pogodak”, piše Marca u ocjeni Modrićeve igre.

“Igrao je maestralno sve dok nije ponestalo goriva. Njegova igra u prvom poluvremenu bila je antologijska. Vidi se da on i Benzema uživaju zajedno na terenu. Modrić mora dobiti novi ugovor. Primjer je svima”, navodi As.

Marca je, inače, u posebnom tekstu naglasila kako Real Madrid nema izbora nego obnoviti ugovor s Modrićem.

Ističu kako su on i Karim Benzema predvodili Madriđane do nove pobjede. Dodali su kako jedan ima 33, a drugi 35 godina, ali da se to nije primijetilo na ovoj utakmici.

“Dva veterana su briljirala, posebno u prvom poluvremenu. Samo na ovoj utakmici bilo je dosta dokaza da Real Madrid ponudi novi ugovor Modriću. U stvari, ne mogu propustiti da im takva prilika promakne”, poručuje madridski dnevni list.