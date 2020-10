Hrvatski reprezentativac igra kao u najboljim danima a nedavno je proslavio 35. rođendan

Tajne Luke Modrića, glasi naslov u kojem se madridski As osvrnuo na promjene koje je hrvatski reprezentativac uveo kako bi ostao u vrhunskoj formi s 35 godina.

“Želim se zahvaliti izborniku što mi je dopustio ostanak u Madridu kako bi odradio predsezonu s klubom. Za igrača moje dobi jako je važno proći pripreme”, citira As Modrića i navodi kako je uvijek bio jedan od iskrenih igrača.

“Bivši igrač Tottenhama uvijek govori transparentno, pa i u društvi izbornika, ali to je samo vrh sante leda. Iza briljantnih nastupa u slavnom bijelom dresu, postoji tajna u njegovim strogim pripremama. U nedavnoj pobjedi 2:0 protiv Levantea bio je izvanredan, imao je 89% preciznih dodavanja i 16 uspješnih driblinga. Ovakve njegove brojke u poznim igračkim godinama temelje se na dva faktora. Prvi je, njegova glava. Osjeća se mladim i priznaje: ‘Svjestan sam svojih godina, ali se osjećam dobro i dok god je tako želim ostati u Madridu’. Drugi faktor je fizički. Promijenio je svoj način života i treninga. Toliko da je u rujnu tražio da ne ide na okupljanje Vatrenih kako bi ostao u Madridu i odradio predsezonu s klubom”, piše As i onda nabraja.

“Pažljiva prehrana, dobar odmor, oporavak i mentalitet klinca na svakom treningu su ključni faktori koji su doveli Modrića do najviše razine. On je propustio samo jednu od zadnjih 13 Realovih utakmica, posljednju prošle sezone protiv Leganesa. Najiskusniji igrač u Realovoj svlačionici započeo je u tri od posljednje četiri ligaške utakmice, a u onoj koju nije započeo ušao je na poluvremenu i inicirao povratak i pobjedu protiv Betisa”; piše As uz napomenu kako je jedina stvar koja Modriću nedostaje u posljednje vrijeme su golovi jer nije za Real zabio od 8. siječnja i polufinala Španjolskog superkupa protiv Valencije.

“Modrić će težiti zabijanju pokojeg gola ususret izazovima u Ligi prvaka i obrani naslova u španjolskom prvenstvu”, zaključuj novinar As-a Sergio López de Vicente.

