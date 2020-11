Nogometaši Real Madrida najteži poraz sezone (1:4) iako na Mestalli ništa nije ukazivalo na potop, jer je Kraljevski kub poveo u 23. minuti golom Kareema Benzeme.

KOLIKO MODRIĆ ZAPRAVO ZNAČI REALU? Objavljen podatak koji fascinira, a opet itekako zabrinjava sve navijače madridskog diva

No, u 35. minuti dosuđen je penal za domaće, udarac Solera obranio je Courtois, odbijenu loptu Soler je gađao vratnicu, a na drugoj odbijenoj lopti najbrži je bio Musah i napokon pogodio mrežu. Ipak, aktivirao se VAR koji je naznačio da je vratar Reala Courtois prerano napustio svoj prostor na crti, ponovio se penal, a Soler je ovaj puta bio precizan. U 43. minuti branič Reala Varane nespretno je pogodio svoju mrežu, a taj gol je priznat tek nakon dugotrajnog VAR provjeravanja. U drugom dijelu Soler je još dvaput pogađao (54, 63) iz penala i došao do rijetkog “hat-tricka”.

Nakon utakmice španjolski mediji sasuli su paljbu po Zinedineu Zidaneu prvenstveno jer su mu u sastavu bili Marcelo i Isco. Dvojac je u potpunosti podbacio o čemu govore i brojke. AS naglašava kako je Marcelo imao 23 pogrešna dodavanja, što je najviše od svih igrača Reala, dok je Isco pak osvojio samo jednu loptu, dok je Modrić, koji ima 35 godina, osvojio njih devet.

