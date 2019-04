ŠPANJOLCI PODVUKLI CRTU ISPOD BARCINE SEZONE: Rakitić dobio neviđene pohvale, ali jedna rečenica brine mnoge

Poznato je da je tražio pobošljanje ugovora, ali je dobio odbijenicu što je potaknulo glasine

Nogometaši Barcelone osigurali su u subotu navečer nakon pobjede nad Levanteom osmi naslov prvaka u posljednjih 11 sezona. Messi je opet briljirao, a momčad je pružila još jednu izvanrednu partiju. Španjolska Marca odlučila je povodom toga napravili anketu u kojoj je zatražila čitatelje da ocijene tko je ove sezone bio najbolji igrač. Očekivano, Messi je na samom vrhu, a i Rakitić je dobio palac gore od većine navijača te je među najbolje ocijenjenim igračima. Odmah iza Messija, Ter Stegena, Piquea, Albe i Lengleta.

“Hrvat i ostalih deset”, započinje Marca s pohvalama Vatrenog.

Ključni igrač

“Još jednu godinu bio je ključni igrač Barcelone. Ivan Rakitić je tip nogometaša kakve Ernesto Valverde uvijek želi u početnih 11. Garantira rad na obrambenim zadaća i veliku sposobnost rješavanja problema koji se pojavljuju u napadu. Međutim, budućnost u klubu mu je upitna”, navodi madridski list.

Poznato je da mu je klub obio poboljšati ugovor nakon što je lani odbio PSG i to je dovelo do glasina da će napustiti klub. On je sam u više navrata ponovio kako ima ugovor i da ne namjerava otići s Cam Noua.