Odlučili smo zadržati Cristiana Ronalda. On je najbolji nogometaš na svijetu i ostat će kod nas. Poručio je to prošlog vikenda Juventusov sportski direktor Fabio Paratici. međutim, malo zatim La Gazzetta dello Sport je objavila da u klubu ne dijele taj stav i da bi bili voljni pustiti Ronalda zbog njegove ogromne plaće od 30 milijuna eura.

Španjolska Marca sada pak tvrdi da bi Portugalac napustio Juventus ako bi dobio poziv Real Madrida. Ističu kako je Ronaldo uvjeren da još uvijek može jako pomoći Madriđanima. Brojke stoje iza te njegove tvrdnje. Zabio je 30 golova u 34 nastupa ove sezone, a prošle 37 u 46 utakmica u kojima je igrao. Nakon što je otišao iz Madrida Karim Benzema ga je solidno zamijenio, ali Real i dalje zabija puno manje.

🚨| If Real Madrid call for him, Cristiano Ronaldo will leave Juventus to rejoin his former team.@marca [🥈] pic.twitter.com/FsMVlitPkK

