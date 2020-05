ŠPANJOLCI NAPRAVILI JOŠ JEDAN KORAK PREMA POVRATKU NA TRAVNJAK: Prizori s treninga Barce i Reala mnoge će razveseliti

Španjolski klubovi su u ponedjeljak krenuli s kolektivnim treninzima u manjim grupama u skladu sa zdravstvenim protokolom kojeg je odredila La Liga, a s ciljem nastavka prvenstva u lipnju, poslije više od dva mjeseca pauze do koje je došlo zbog pandemije koronavirusa.

Igrači Barcelone vratili su se na terene svog centra već ujutro i na društvenim mrežama su objavljene fotografije na kojima se vidi nekolicina igrača poput Gerarda Piquéa i Sergia Busquetsa.

Real Madrid je također počeo s treninzima u svom trening kompleksu u predgrađu glavnog španjolskog grada. Na fotografijama koje je objavio Kraljevski klub može se vidjeti kapetan Sergio Ramos kako trči s Danijem Carvajalom ili Marcelo s Raphaëlom Varaneom.

Početak treninga je treća faza “plana postepenog popuštanja” španjolske vlade koja je odobrila trening su skupinama s po deset igrača najviše. Ta se odluka odnosi na sve klubove pa i na Barçu i Real koji se nalaze u regijama gdje mjere popuštanja ne idu tako brzo.

“To je odluka s razine ministarstva. Bilo je vrlo važno da sve momčadi mogu trenirati jednako”, izjavio je u nedjelju predsjednik LaLige Javier Tebas za Movistar+.

💪 Physical circuit

⚽ Ball exercises

✅ First training session of the week – done!#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/7X0xDyAoGP

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 18, 2020