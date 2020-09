ŽESTOK NAPAD NA ZIDANEA ZBOG NAJSKUPLJEG SRPSKOG NOGOMETAŠA: ‘Ako to napravi, mora podnijeti ostavku…’

Real je za njega prošlog ljeta platio 60 milijuna eura

Dvadesetdvogodišnji srpski nogometaš Luka Jović prošlog ljeta je stigao u Real Madrid iz njemačkog Eintrachta i transferom vrijednim 60 milijuna eura postao najskuplji nogometaš iz te zamlje u povijesti.

NAJSKUPLJEM SRPSKOM NOGOMETAŠU PROPADA TRANSFER KOJI BI MU MOGAO SPASITI KARIJERU? Pojavile su se loše vijesti za Luku Jovića

Ali u Kraljevskom klubu nije uspio ispuniti očekivanja pa ga se konstantno povezuje s transferom u neki drugi klub.

Zidaneova želja

U utorak je Josep Pedrerol, voditelj na španjolskom ‘El Chiringuitu’, prozvao trenera Reala Zinedinea Zidanea jer je Jović upravo na njegov zahtjev stigao u Kraljevski klub, a u njemu je imao malu minutažu i sada je pred odlaskom.

“Ako se Zidane riješi Jovića, onda on mora podnijeti ostavku. Jović je jedini igrač kojeg je on izabrao i za njega je Real platio 60 milijuna eura, a sada ispada da toga nije vrijedan. Postoje treneri koji slažu dijelove slagalice i jednostavno nisu za potpisivanje igrača, za to morate konstantno gledati nogomet”, rekao je Pederol i zaključio:

“Zidane slaže mozaik, zna što želi i donosi pobjede i trofeje. No, on je također tražio Jovića za 60 milijuna eura, a sada mu govori da ode?’

Ako napusti Real u ovom prijelaznom roku, Jović će najvjerojatnije nastaviti karijeru u Italiji, gdje se već povezivao s Milanom, Romom i Interom.