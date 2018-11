ŠPANJOLCI MODRIĆA NAZVALI HRVATSKIM CINKAROŠEM: Najbolji na svijetu za njih je najobičniji izdajica

U španjolskoj verziji Wikipedije pozabavili su se kapetanom Vatrenih.

Prije malo više od vije godine na Europskom prvenstvu u Francuskoj Luka Modrić je putem tadašnjeg kapetana Darija Srne poslao poruku bivšem reprezentativnom vrataru Danijelu Subašića u kojoj mu je otkrio u koju će stranu Sergio Ramos pucati penal. Očekivano, zbog tog se našao na udaru navijača Španjolske i Reala, koji su mu to zamjerili pogotovo jer je Subašić obranio njegov udarac.

Neuspješan pokušaj

U četvrtak navečer Modrić je sam ovaj put prišao vrataru Lovri Kaliniću kako bi ga također upozorio na to kako Ramos obično izvodi penale. Kapetan je dobro upućen jer dvojac godinama dijeli svlačionicu u Madridu. No, ovaj put njegova informacija nije pomogla Vatrenima te je Španjolac pronašao put do mreže.

Según la wikipedia en español #Modric ha cambiado de profesión. 😂 pic.twitter.com/T8tQjFIiAO — Clave de Sol (@ClaveSoleada) November 16, 2018

Srećom za Dalića i društvo, nakon što je Ramos izjednačio, u 93. minuti se ukazao Tin Jedvaj te je drugim golom na susretu donio veliko slavlje i erupciju oduševljenja na Maksimiru. Poslije ovog poteza Modrića su na španjolskoj Wikipediji preimenovali iz nogometaša u ‘hrvatskog cinkera’.