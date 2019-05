SPALLETTIJU PREKIPJELO NAKON VAŽNE POBJEDE PA NAPAO NAJPOZNATIJE TALIJANSKE NOVINE: ‘Vrijeđaju samo mene i nikog drugog’

Luciano Spalletti više nije htio šutiti na medijske napise kako ga sele iz Intera

Inter je u ponedjeljak s 2:0 na svom stadionu svladao Chievo i zadržao treće mjesto koje ga vodi u Ligu prvaka.

INTER – CHIEVO 2:0, PERIŠIĆ ZABIO U VAŽNOJ POBJEDI U BORBI ZA LIGU PRVAKA: Nerazzurri na trećem mjestu ulaze u zadnja dva kola

“Vidio sam zrelost, mirne glave, oštrinu i svjesnost kako bismo izbjegli gluposti jer kada se bedem ne razbije, možete početi uzimati stvari zdravo za gotovo i riskirati. Ostali smo organizirani, mislio sam da je to pristup koji nam je potreban i stvorili smo mnogo prilika iako smo se mučili da zabijemo drugi gol i riješimo utakmicu ranije”, rekao je Spalletti prije nego je krenuo u raspravu s novinarima koji ga već tjednima sele iz Intera, a dovode Antonija Contea.

Uvredljiv rječnik

“Moraju nešto znati. Točno je da Beppe Marotta traži najbolje za Inter. Ali tri mjeseca ista se stvar ponavlja. La Gazzetta dello Sport piše istu stvar već tri mjeseca. Ako netko stalno govori da će sutra padati kiša, onda će se to na kraju i dogoditi”, slikovit je bio Interov trener.

Tu je lagano počeo gubiti strpljenje.

“Stalno me pitate iste stvari svakog tjedna i ja ne želim biti nepristojan i ne odgovarati na ta pitanja. Ako Gazzetta piše istu stvar već dvije godine, a posljednnja tri mjeseca svaki dan, onda morate znati nešto. Oni poprilično vrijeđaju sa svojim naslovima koji govore kako ste istrošeni, prazni i da je na kraju sve do vas. Također, koriste ružan i uvredljiv rječnik, a to ne koriste kada su u pitanju drugi klubovi.”