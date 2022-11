Došao je i taj dan. Hrvatska nogometna reprezentacija, naš najpopularniji sportski kolektiv, selekcija, danas leti na Bliski istok, prvo u Rijad, a 18. studenoga u Katar.

Izbornik Zlatko Dalić u 11 sati u hotelu Sheraton okuplja 26 igrača koje je pozvao i time započinje operacija "Katar 2022". Do toga roka svi moraju doći i očekuje se da će biti tako. Pojedini su najavili kako će se uprizoriti izborniku i stručnom stožeru već u nedjelju navečer.

Ponedjeljak, 14. studenoga naime, datum je za konačnu prijavu igrača FIFA-i. Za 11.00 najavljena je i konferencija za medije, a nakon toga naciji će se obratiti šestorica igrača. Mislav Oršić i Martin Erlić najavljeni su na pressici za 11.15, Josip Juranović i Ivo Grbić za TV medije, te Josip Stanišić i Kristijan Jakić za tiskane u 11.30.

Kadar Vatrenih

Net.hr bit će na licu mjesta i ispratiti naše Vatrene na SP u Katar.

Hrvatski kadar čine vratari Livaković, Ivušić i Grbić, obrambeni igrači Juranović, Stanišić, Erlić, Šutalo, Gvardiol, Lovren, Vida, Sosa i Barišić, vezni aduti - kapetan Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, Lovro Majer, Luka Sučić, Kristijan Jakić, Nikola Vlašić i Mario Pašalić, te napadači Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir i Marko Livaja.

Saudijska Arabija u srijedu

Let za Rijad je u 17 sati, a tamo će u utorak trenirati od 18 sati po lokalnom, što je u 16 po hrvatskom vremenu, na travnjaku Mrsool Parka. Na istoj lokaciji u srijedu će odigrati prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom od 11 sati po našem vremenu, lokalno je to 13 sati. To će biti posljednja provjera prije Mundijala. Inače, pripreme su nikad kraće, ali isto tako dolaze u vrijeme kad je forma igrača bolja nego, primjerice, nakon naporne sezone u lipnju. Odnosno, nekako se očekuje da je ta forma igrača u ovom dijelu sezone u optimalnom natjecateljskom stanju, da su spremniji i manje umorniji nego na ljeto.

U petak lete u Dohu

Izbornik je najavio da će protiv Saudisjke Arabije dati šansu većem broju igrača, da neće izvesti najbolju jedanaestoricu. U četvrtak ujutro Vatreni će odraditit regeneracijski trening, a u petak u 11 sati lete u Dohu i stižu u svoj hotel Hilton te kamp Ersal 3, u kojima će živjeti i trenirati za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva. Prvi trening u Kataru imat će u petak od 16 sati po hrvatskom vremenu.

Izaberi pobjednika Svjetskog prvenstva i osvoji potpisani dres Luke Modrića, televizor i ostale vrijedne nagrade