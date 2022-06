Pobjede sad imaju posebno značenje za Ukrajinu. Svaka pobjeda na sportskom borilištu dodatni je impuls samoj državi, koja se grčevito bori za opstojnost, brani od ruske agresije. Sjetimo se samo što su pobjede za Hrvatsku u svijetu sporta značile u Domovinskom ratu, kad smo se mi branili i obranili od velikosrpske agresije.

Izlaz na svjetsku pozornicu, prilika za poslati poruku

Sportske pobjede u ratu za svaku zemlju je izlaz na svjetsku pozornicu i prilika da se svijetu pošalje poruka. Upravo su to napravili nogometaši Ukrajine. koji su sinoć izborili plasman u finale europskih dodatnih kvalifikacija za plasman na SP 2022. nakon što je u polufinalnom ogledu na Hampden Parku u Glasgowu pobijedila Škotsku 3:1.

Ukrajina će za posljednju europsku kartu koja vodi u Katar igrati u nedjelju, 5. lipnja, u Cardiffu protiv Walesa. Utakmicu je odmah po završetku komentirao ukrajinski izbornik Oleksandr Petrakov, čije riječi prenose strani mediji...

'Napravit ćemo sve što treba u Walesu da učinimo ukrajinski narod ponosnim'

"Ova pobjeda nije za mene ili za momčad, nego za našu zemlju. Ovo je velika pobjeda za Ukrajinu. Bio je to momčadski napor. Bilo je ovo za sve koji su gledali od kuće, za ljude u oružanim snagama, za vojnike u rovovima i ranjene ljude u bolnicama. Igrali smo za one koji su prolili svoju krv i za one koji pate u Ukrajini svaki dan. Napravit ćemo sve što treba u Walesu da učinimo ukrajinski narod ponosnim", rekao je Petrakov pa zahvalio Škotima na podršci:

"Šetao sam Glasgowom jučer ujutro i neki škotski navijači su mi prišli čim su me vidjeli kako bi mi poželjeli sreću. Želim samo reći - hvala Škotska! Nikad vam to neću zaboraviti i uvijek ću vas nositi u srcu."