Zlatan bijesan kao ris nakon ispadanja Vatrenih: 'Pljačka!'

Legendarni napadač i stručni komentator Fox Sportsa Zlatan Ibrahimović nije štedio riječi nakon poraza Hrvatske od Portugala. Poništeni pogodak Joška Gvardiola nazvao je pljačkom, a žestoko je kritizirao i Cristiana Ronalda.

'VAR je sve uništio'

"Bila je to fantastična utakmica koju je na kraju uništio VAR", zagrmio je Ibrahimović, a prenosi talijanska La Gazzetta dello Sport. "Ne vidim ništa neregularno kod gola za 2-2. VAR ga je poništio, ali za mene je to pljačka." Detaljno je objasnio svoje viđenje situacije. "Ili senzor u lopti nije radio ili je nešto pošlo po zlu, jer je Portugalac Renato Veiga dirao loptu, što znači da nema zaleđa. Pogledajte kut, hrvatski igrač uopće ne dira loptu. Kako to može biti zaleđe? Apsurdno! Da bi se poništio gol u 90. minuti, odluka mora biti kristalno čista. Ovo nije bilo suđenje, već otvorena krađa. Jasno je da su htjeli da Portugal i Ronaldo prođu."

'Ronaldov ego drži momčad kao taoca'

Nije se zaustavio samo na suđenju. Posebno je oštar bio prema 41-godišnjem Cristianu Ronaldu. "Portugalski navijači su mogli očekivati što se događa. Ne možete misliti da momčad predvođena 41-godišnjakom može nešto osvojiti. Pogotovo jer vam Gonçalo Ramos, koji je ušao i zabio, sjedi na klupi. To nije 'legendarno vodstvo', to je njegov ego koji drži cijelu momčad kao taoca." Smatra da je Ronaldovo vrijeme prošlo. "Izgubio je pokretljivost i osjećaj za loptu. Sada samo stoji u šesnaestercu. Više ga nosi njegova aura nego noge. Ustrajati na tome da igra od početka čista je ludost vođena nostalgijom."

Ipak, priznao je da je Portugal bio bolji suparnik. "Na kraju, Portugal je prošao, takav je nogomet. Prava je šteta što je ovaj put oštećena Hrvatska. Luka Modrić i Mateo Kovačić mogu otići uzdignute glave, dali su sve od sebe." Pohvalio je Rafaela Leãa, dok ga izvedbe Brune Fernandesa i Pedra Neta nisu impresionirale.