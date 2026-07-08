Arhitekt temelja uspjeha Vatrenih otkriva kako se stvaraju novi Modrići: 'Ovo nikako ne smijete'

Hrvatska je još jednom pokazala kako ima talentirane mlade nogometaše i kvalitetan sustav rada. Na Europskom nogometnom prvenstvu u Walesu za igrače do 19 godina starosti hrvatska reprezentacija izborila je plasman u polufinale turnira protiv Španjolske.

Temelj uspjeha modernih Vatrenih

Momčad koju vodi izbornik Siniša Oreščanin u srijedu će na stadionu Central Park u Denbighu tražiti plasman u finale Europskog prvenstva za igrače do 19 godina. Polufinalni dvoboj počinje u 16.30 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 17.30 prema hrvatskom vremenu, a moći ćete ga gledati u prijenosu UŽIVO na platformi Voyo.

U drugom polufinalu, koje se igra u Wrexhamu od 20 sati, sastaju se Ukrajina i Njemačka. Pobjednici oba susreta izborit će mjesto u velikom finalu, koje je na rasporedu u subotu u 20 sati po hrvatskom vremenu, također na stadionu u Wrexhamu, gdje će se odlučiti novi europski prvak u juniorskoj konkurenciji.

Martin Novoselac bivši je ugledni hrvatski nogometaš, reprezentativac te jedan od najcjenjenijih trenera i stručnjaka za razvoj mladih igrača u Hrvatskom nogometnom savezu. On je legendarni nogometni strateg i čovjek kojeg mnogi smatraju jednim od ključnih arhitekata modernog hrvatskog nogometa.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kao dugogodišnji izbornik i direktor mlađih selekcija HNS-a ostavio je dubok trag u hrvatskom nogometu, a mnogi ga smatraju jednim od ključnih ljudi zaslužnih za stvaranje temelja uspjeha modernih Vatrenih. Kroz njegov sustav rada i vodstvo prošle su brojne generacije igrača koje su kasnije ostvarile velike rezultate na međunarodnoj sceni.

Novoselac je od početka postavio jasnu filozofiju rada u mlađim kategorijama. Stvaranje igrača za seniorsku reprezentaciju uvijek je bilo ispred imperativa rezultata. Za portal Net.hr Martin Novoselac ekskluzivno najavljuje polufinalnu utakmicu Hrvatske i Španjolske, govori o počecima sustava mlađih dobnih skupina u Hrvatskoj, ulazi u meritum stvari i filozofije stvaranja igrača.

Iako se povukao iz javnosti i rijetko daje intervjue Martin Novoselac otvara dušu o temeljima hrvatske škole nogometa, plejadi velikana koja je prošla kroz njegove ruke, najtežim danima stvaranja sustava u ratnim devedesetima, te o vlastitoj zdravstvenoj borbi zbog koje je godinama bio izvan fokusa...

Objašnjava što je najbitnije u stvaranju igrača, na što se gleda, koga je sve vodio kao izbornik i direktor mlađih selekcija. Martin Novoselac nudi jedinstveni pogled iznutra na sustav razvoja igrača za A selekcije, od klubova do reprezentacija. Krajem 2025. godine Martinu Novoselcu dodijeljena mu je prestižna Državna nagrada za sport "Franjo Bučar" za životno djelo, što je najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za doprinos razvoju sporta.

Sve je počelo u teškim devedesetima

Gospodine Novoselac, hvala puno što ste odlučili portalu Net.hr dati intervju. Nema vas u medijima, povukli ste se. Čujemo da ste imali i zdravstvenih problema, moždani udar?

"Ja sam 2019. imao moždani udar. Oporavljam se još uvijek. Imao sam dva moždana udara i onda su me kasnije snimali i pronašli da sam imao još jedan moždani udar prije. To vam je tako. Ali, borim se, ne dam se. Deset godina sam izvan posla u sustavu razvoja mladih nogometaša u Hrvatskoj, išao sam u mirovinu prije 11 godina, 2015. godine, ali danas me zovu i pitaju za savjete. A ovo što se tiče medija, da me nema više u medijima, istina da izbjegavam bilo kakvo izlaganje u medijima, intervjue, ali znate kako je. Sve ima svoje vrijeme, a ovo je vrijeme da se piše o ovim dečkima koji su napravili stvarno veliki uspjeh, pa zašto ne popričati malo o mladim nogometašima i njihovom razvoju o tome kako je sve počelo i naravno, o utakmici Hrvatske i Španjolske na U19 Euru u Walesu", kaže u uvodu Martin Novoselac.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Puno ste toga prošli kao izbornik mladih selekcija, koji period pamtite kao najupečatljiviji?

"Vratimo se u devedesete. Bilo je to ratno doba, neimaština, nije bilo lako raditi u takvim uvjetima. No, unatoč svemu nije se prestalo raditi s mladima što je jako bitno. U Savezu je isto bila teška situacija, kao i u klubovima, ali svi smo puhali u ista jedra i to je bilo važno. Od tuda je izašlo sve što se kasnije događalo. To su bili temelji, čvrsti temelji. Igrači koji su nastali, koji su nas proslavili, nisu došli slučajno. Iza toga stoji kvalitetan rad. Sve je to bio jedan dugogodišnji proces. Ovo mi je bio najdinamičniji jer su to stvarno te devedesete kada je sve počelo. To je bilo najteže. One su bile najteže jer je došao rat. Nismo imali puno toga, nije bili prvenstva, radili smo kampove i imali suradnju s Kineziološkim fakultetom. Dva dana putovali smo autobusima, vlakom do Medulina... teška vremena, a ustvari lijepa vremena. No, nisam samo ja zaslužan. Ja sam naslijedio hrvatsku školu nogometa koja je postojala uvijek. Radilo se u mlađim uzrastima u Dinamu, Hajduku, Osijeku, Rijeci, uvijek je to bilo na visokoj razini. To je temeljni rad. Klubovi su temelj stvaralačkog rada i jedno bez drugog ne ide. Savez i klubovi zajedničkim snagama su stvarali igrače kroz jedan višegodišnji proces. Postojali su talentirani igrači koji su kroz razne selekcije kroz županijske i regionalne saveze bili izabrani, treniralo ih se i oni su išli na selekcije Hrvatskog nogometnog saveza. I onda su se tu birali igrači za mlade reprezentacije Hrvatske. Onda su te reprezentacije igrale međunarodne turnire, prijateljske utakmice, kao kadeti smo već sudjelovali na Europskim prvenstvima, juniori su sudjelovali na Europskim prvenstvima. Naravno i U21 reprezentacija. Finale svega je A reprezentacija koja je mama i tata i da se A reprezentacija ne kvalificira na Europska i Svjetska prvenstva, da ne prave dobre rezultate, teško bi se moglo opstati, vjerujte mi. To je enormni rad. Savez ulaže u taj rad, u stvaranje igrača. Nisam radio sam, tu su svojedobno u sustavu bili kao instruktori jedan Vugrinec, Šikić, Ćuk, Črnja, Gudelj, Marić, Jozić, Brčić, Zurak. Regionalni i županijski instruktori koji su svog sebe dali u ovaj posao. Jedni bez drugog ne idu, nikad nije išlo. Ali ponavljam, klupska škola nogometa je isto jako važna. Ako se po klubovima ne radi u mlađim dobnim uzrastima kvalitetno i ako nije kvalitetna nadogradnja zajedničkim snagama, programima klubova, Saveza, instruktora i izbornika, vrlo je teško napraviti ozbiljan rezultat".

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Koliko ste dugo bili izbornik U19 reprezentacije Hrvatske?

"Uf, jedno deset godina mislim da sam bio izbornik svih reprezentativnih selekcija do 21 godine starosti. Jer, nas je nekad bilo samo pet instruktora i ja sam bio glavni instruktor."

'Što ti vrijedi biti prvak, ako nemaš igrača za A selekciju?'

Recite mi, što je bitno u tim mlađim kategorijama, što je najbitnije? Rezultat tu nije primaran, je li tako?

"Najbitnije je razviti igrača, to je ključ svega, to je formula i mindset svega. Dobro je kad imate rezultat, ali on nije primaran i ne smije biti u prvom planu. Mi ne treniramo sebe kao trenere nego mlade nogometaše, pokušavamo ih učiniti što boljima, razviti, da bi jednog dana bili A reprezentativci i da bi bili, naravno, što bolji seniorski igrači koji će zarađivati kruh od nogometa i raditi ono što najviše vole, a to je igrati nogomet. U sustavu se pokušava od talentiranih igrača kroz razvojni proces, kroz dugogodišnji proces, pripremiti igrače za najveću stvar, za A reprezentaciju. Iz tih procesa, takvog načina rada u Hrvatskoj, otišli su u najveće svjetske i europske klubove nogometne veličine od Darija Šimića, Igora Tudora, Marija Mandžukića, Luke Modrića. Luka Modrić je postao najbolji igrač na svijetu na kraju, a ponikao je iz sustava hrvatskog nogometa. Rezultat nije loš ako dođe, zašto bi ga se odrekli skroz, ali on nije bitan jer je osnova višegodišnji kvalitetan razvoj igrača. On je važan. Jer, što ti vrijedi u klubu biti prvak, a za seniorsku momčad nemaš igrača? To znači da se išlo na rezultat, a ne da se razvija igrača i to nije dobro, to je skroz pogrešno. Ne vrijedi tebi nekog dobiti 5-0 ako ti ne vidiš u konkurenciji gdje si, što si. Bolje je izgubiti utakmicu, analizirati ju, reprogramirati program za dalje i napraviti pomak, napredovati. Što vrijedi uživati u pobjedi i onda kaskati, što vrijedi nekom klubu biti juniorski prvak države, a za seniorsku momčad nemate igrače. To znači da je trener išao na rezultat, ne da razvija igrače. Vi morate koji put po cijenu rezultata razvijati igrače i ako se tako postavite, ako tako radite, na kraju će i rezultat doći. Rezultat je primaran u A selekciji, ne u mlađim dobnim skupinama", govori Martin Novoselac.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kroz ruke su mu prošli Modrić, Mandžukić, Pletikosa...

Kojih ste sve igrača imali od ovih poznatih, tko je sve prošao kroz vaš sustav?

"Svi ti igrači su odigrali po 50 utakmica za mlađe uzraste. Šimić, Mandžukić, Modrić, Tudor, Ivan Leko, Marko Babić, Jurica Vranješ. Stipe Pletikosa je s nama, 1998., osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu na Cipru, jedinu medalju koju imamo u mlađim uzrastima i bio je na tom turniru najbolji golman. Tada sam bio izbornik, tada je selekcija bila U18, ali to su jiniori kao ovi danas i sa svojim suradnicima sam kreirao taj uspjeh. Moram reći da sam bio prvi među jednakima, nisam ja najzaslužniji za taj uspjeh niti za neke druge ostvarene stvari. Svi su to bili igrači koji su prošli taj proces. Ta reprezentacija koja je uzela broncu na juniorskom Euru je bilo 79. godište. To su bili Pletikosa, Sablić, Vranješ, Budan, Bjelanović, Mikić, Deranja, Olić, Lovrek, Igor Bišćan... da sad ne nabrajam. Jaka imena, velika većina su postali A reprezentativci i ostvarili zapažene karijere."

Povlačenje iz javnosti i borba nakon moždanog udara

Kako raditi s mlađim dobnim skupinama, postoji li neka metodologija?

"Sve ima svoje zakonitosti. Mora se poštivati biološke i fiziološke zakonitosti. Nema tu ništa silom. Sve to dolazi kroz porces. Moraš biti strpljiv i ako si strpljiv i ako imaš kvalitetan program, sustav, način rada, dobru kontrolu, onda dolaziš do uspjeha. Hrvatska to ima. Imamo dobrih trenera koji znaju razviti igrače, ali ne samo u mlađim dobnim skupinama nego i trenere u seniorskom nogometu. Imamo se mi čim za pohvaliti. Hrvatski sustav razvoja igrača jedan je od najboljih. To ne govorim samo ja, to govore i ostali i to se, što je najbitnije, vidi iz rezultata. Hrvatska škola nogometa oduvijek je bila kvalitetna i u njoj se dobro radilo. Od klubova, Saveza, regionalnih Saveza, županijskih Saveza. Hrvatska je uvijek cijenila taj rad jer bez toga rada, kvalitetnog rada u mlađim dobnim skupinama, nema ozbiljnih reprezentacija, nema vrhunskih igrača. Svi mi koji smo radili u mlađim dobnim skupinama nadograđivali smo znanje i posao. I sad, Krpan i Pletikosa koji je prošao taj proces, Olić, kao što sam rekao, svi su oni prošli taj proces i znaju svoj posao."

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Protiv Hrvatske nitko nije favorit'

Što očekujete od polufinalne utakmice Hrvatske i Španjolske?

"Protiv Hrvatske nitko nije favorit. Španjolska škola nogometa je jako odlična, jedna od najboljih na svijetu i nije lako igrati s njima, ali nitko nije nepobjediv. Ako odigramo maksimalno i ako oni daju srce na terenu, a mozak sve svoje, rezultat može biti dobar. Ja ne volim prognozirati, ali sam siguran da možemo ostvariti dobar rezultat. Iako smo mala selektivna baza Hrvatska se uvijek uspjeva nositi s najvećim svjetskim nogometnim silama. U Hrvatskoj postoji jedan veliki entuzijazam, posvećenost, žrtva, znanje, ljubav prema nogometu. Ponavljam, sve kreće od klubova koji imaju 300 dana u godini igrača. Oni ih treniraju.

Za kraj, potvrdio je ono što pokazuju rezultati. Hrvatski sustav izobrazbe nogometaša i dalje je u samom svjetskom vrhu. "Činjenice pokazuju da pripadamo vrhu. Hrvatska škola nogometa funkcionira i to se vidi i po igračima koji igraju u najvećim svjetskim klubovima i po rezultatu A reprezentacije", zaključio je Novoselac.